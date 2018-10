Ruzie in rechtszaal tijdens proces dubbele liquidatie

Dreigende en beledigende taal werd in hoog tempo uitgewisseld tussen verdachte Anouar B. en getuige Benaouf A.



Beide mannen, die enkele meters uit elkaar zaten, stonden tijdens de scheldpartij op, voordat zij door de marechaussee naar hun cel werden afgevoerd. Het hof heeft de zitting voor onbepaalde tijd onderbroken. Bij een eerdere zitting vloog het tweetal elkaar ook al in de haren. Na een schorsing is de zitting voortgezet buiten aanwezigheid van verdachte B.



Benaouf A. zou het eigenlijke doelwit zijn geweest van de moordexpeditie in Amsterdam-West die destijds aan twee jonge mannen het leven kostte. A. wist te ontkomen. Het geweld zou wraak zijn geweest voor een liquidatie in Antwerpen, ruim twee maanden eerder. A. is voor betrokkenheid bij die moord veroordeeld tot twaalf jaar cel.



Anouar B. en medeverdachte Adil A. hebben voor de dubbele liquidatie beiden levenslang gekregen. Het hof behandelt de zaak in hoger beroep.



