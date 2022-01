Ruzie die ontaardde in steekpartij tussen twaalfjarigen bijgelegd

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen rechtszaak volgt. Beeld Joris van Gennip

Er volgen dan ook geen juridische stappen, laat een woordvoerder van de politie weten.

Het slachtoffer moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Hij heeft geen blijvend letsel opgelopen.

Burgemeester Femke Halsema zei donderdag in de Stopera dat het incident voor een diepe maatschappelijke schok had gezorgd, vooral omdat de jongens pas twaalf jaar oud waren. Volgens de burgemeester was er geen link met het criminele circuit.

Volgens de woordvoerder van de politie hebben agenten, zoals Halsema al zei in de Stopera, extra aandacht voor het gebied rondom het station. Halsema tekende aan dat het gebied in ontwikkeling is, en dat de sociale controle daarom nog beperkt is. Ze verwacht dat die controle zal toenemen zodra er meer mensen in de omliggende woningen gaan wonen.