Ruud van der Peijl (1960-2021): de grote broer van de hechte modefamilie

Ruud van der Peijl in de bekritiseerde ‘vuilniszak’ van Trijntje Oosterhuis. ‘Ik heb haatmail gekregen, maar zo erg was dat pak van Miyake niet.’ Beeld Lonneke van der Palen

Het is nauwelijks voor te stellen dat Ruud van der Peijl nooit meer van de partij zal zijn op modefeestjes. Met zijn opvallende verschijning, 1.98 meter en altijd in een outfit waar je minstens twee keer naar moest kijken om te zien wat hij nu weer had verzonnen. Maar die bovenal voor een lach op ieders lippen zorgde.

Van der Peijl, die graag aan zichzelf refereerde als The King of Style, nam mode graag op de hak, maar hij was er wel al veertig jaar bloedserieus mee bezig. In alles wat hij deed was hij krankzinnig goed, zeggen zijn vrienden. Zijn foto’s hingen eind 2015 drie maanden lang (Project Ruud All Over) in bus- en tramhokjes door heel Amsterdam: beelden van interessante individuen waarbij hij speelde met schoonheid, identiteit, gender en seksualiteit, als dat choqueerde, so be it.

Pauline Barendregt, die van 2000-2010 het designteam van kledingmerk G-Star aanstuurde, liep hem voor het eerst tegen het lijf in Club RoXY. “In een pak dat half Superman, half Clark Kent was, Ruud was zo’n adonis. Tien jaar lang verzorgde hij de styling van onze shows en fotoshoots. Wat zijn werk zo bijzonder maakte, was die touch of bizar, het totaal onverwachte. Ruud had zo’n authentieke geest en zoveel energie, het was altijd een feest als hij aanwezig was. Ik ben kapot van zijn overlijden en ook G-Star eigenaar Jos van Tilburg is diep geraakt.”

Vengaboys

Ook muziekproducer Wessel van Diepen, die Van der Peijl inschakelde voor de styling van Vengaboys, is zeer aangedaan. “Ruud was de allerbeste, geestig, ruimdenkend en hij bedacht altijd krankzinnig leuke dingen. Hij was onze artistiek visionair en in die rol kon hij doen wat hij wilde. Ik heb zoveel lol met ‘m gehad. De man verdient een permanente expositie.”

De afgelopen week hebben miljoenen mensen zijn foto’s en outfits gezien, weet Van Diepen. “Toen de Britse pers vol stond met artikelen over 1999 (I Wanna Go Back), de nieuwe single van Vengaboys. Ruuds werk spatte van de pagina’s, wat hij heeft gemaakt is tijdloos.”

Die Vengaboys, daar hebben we ons kapot om gelachen, zegt Carlo Wijnands, voormalig programmadirecteur van Amsterdam Fashion Week, die zestien jaar lang zijn leven met Van der Peijl deelde. “Ruud was zo’n lieve jongen en ik heb zoveel van hem geleerd. Hij riep wel vaak dat hij de beste was, maar hij was best onzeker. Maar ondanks dat kon hij goed onderhandelen. Vond een opdrachtgever zijn voorgestelde projectprijs aan de pittige kant, dan antwoordde Ruud: ‘Draai mijn naam maar om: DUUR’. Het was ook de naam van de try-out pop-upstore die hij in mei even in de Herenstraat runde. Hij verkocht er spullen die hij als zelfbenoemde hoarder in de loop der jaren had verzameld.

Opgegroeid in Voorburg als oudste van drie zoons, ging Van der Peijl naar de HKU en startte daarna modelabel Gletcher, in eerste instantie een collectief van vijf ontwerpers. Onder de noemer GILL-groep richten ze zich met andere merken meteen op het buitenland, daarvoor nog ongebruikelijk. Na Gletcher volgde styling voor shows en lesgeven aan diverse kunstacademies. Later kwam daar dj-en en fotografie bij, en het aankleden van feesten in clubs.

Gangmaker

Martien Mellema, voormalig creative director van Vogue Nederland, roemt zijn veelzijdigheid. “Ruud had zoveel talenten, misschien wel te veel voor in één lichaam, dacht ik weleens. Hij was altijd de gangmaker, een beetje de grote broer van de Amsterdamse modefamilie.”

Stylist Anja Koops was starstruck toen ze Van der Peijl in 1986 in Paradiso ontmoette. “Ruud liep als model voor de HKU, hij kwam op met zijn armen wijd in een pauselijk gewaad, met die knappe snuit van hem en die zwarte Elvis kuif: ik had nog nooit zo’n charismatische verschijning gezien. Hij werd onderdeel van mijn leven, never a dull moment met deze man.”

Bij het grote publiek zal Van der Peijl waarschijnlijk herinnerd worden vanwege ‘de scheurjurk’ en vooral die andere moeilijke Songfestivaloutfit voor Trijntje Oosterhuis: een jumpsuit van de Japanse ontwerper Issey Miyake. Er is veel over gezegd en geschreven. Hij kreeg zelfs haatmail en er verscheen een Fokke & Sukke spotprent, beiden in een jurk met scheur tot de navel, waarop Sukke zegt: ‘Ik zie je lul.’ Helemaal te gek vond Van der Peijl. De strip hing jarenlang thuis op zijn toilet.

Psychose

Drie jaar geleden kreeg hij een psychose. Moe van de antidepressiva die hij sinds zijn achttiende slikte (‘bijwerkingen: libido­verlies, dik worden en een droge bek’), besloot hij een tip van een vriend te proberen: micro­doses lsd. “Maar ik overdoseerde per ongeluk, waardoor ik niet meer te volgen was voor de normale medemens”, vertelde hij daarover.

Er volgde nog een succesvolle foto-expo met stills uit oude pornofilms, maar sindsdien ging het bergafwaarts. Carlo Wijnands: “Ruuds destructieve kant werd steeds prominenter. Twee maanden geleden liet hij zich vrijwillig opnemen, hij zag de toekomst somber in en wilde niet meer. Als jij uit het leven stapt, draai ik tien nummers van Céline Dion op je begrafenis, waarschuwde ik hem. Hij kon er toen nog hard om lachen.”