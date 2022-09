Ruud van der Linden (1942 – 2022): regelaar, ritselaar en een tweede vader voor topboksers

Ruud van der Linden was de drijvende kracht achter het Boksteam Albert Cuyp. Als geboren ritselaar bouwde de fotograaf van De Telegraaf aan de succesvolste boksschool van Nederland. ‘Hij was de godfather van het Nederlandse boksen.’

“Als ik morgen kom te overlijden, zou ik dat prima vinden,” zei Ruud van der Linden nog geen twee weken geleden aan de telefoon. “Ik ben bijna 80 jaar en ik heb een prachtig leven gehad. Ik ben net terug van een vakantie in Zuid-Duitsland. Het was heerlijk.”

Van der Linden had een mail naar de redactie van Het Parool gestuurd met een tip over de prijs van het ziekenvervoer vanuit zijn huis in de Bijlmer naar het Amsterdam UMC. Als nierpatiënt was hij daarvan afhankelijk.

De mail tekent Van der Linden, die zich als oud-fotograaf van het Nieuws van de Dag en De Telegraaf graag tegen dingen aan bemoeide. Zo kwam hij in 1968 ook terecht bij het pand aan de Albert Cuypstraat 241, waar de Vereniging ter Bescherming van het Schoolkind huisde. In de buurt was een jeugdwerker neergestoken en Van der Linden kwam een foto maken.

Zinvol

De vereniging had tot doel om schoolkinderen zinvolle vrijetijdsbesteding te geven. Boksen hoorde daar ook bij, zo vond de in Den Haag geboren Van der Linden. Zonder zelf ooit één wedstrijd te hebben gebokst had hij zijn papieren gehaald als bokstrainer.

Het project van Van der Linden groeide in de jaren zeventig en tachtig uit tot een gigantisch succes. Hij motiveerde Amsterdamse straatjongens tot grootse prestaties. In het meest succesvolle jaar kwamen zes van de in totaal elf Nederlandse kampioenen – er zijn elf gewichtsklassen – van ‘De Cuyp’.

Boksers als Pedro van Raamsdonk, Saïd Kwyasse, Ramon Voorn, Romeo Kensmill en Raymond Joval hebben veel te danken aan Van der Linden. “Ruud was de godfather van het Nederlandse boksen,” aldus ex-wereldkampioen Joval.

Het echte trainerswerk besteedde Van der Linden meestal uit. Waar hij zelf de meeste tijd in stak, was regelen en ritselen. Zo organiseerde hij boksgala’s in het Concertgebouw, bezorgde hij de boksers baantjes en regelde hij voor hen een net pak van couturier Frans Molenaar, waarvan vervolgens een stukje in de krant verscheen.

Legendarisch

Ook de reizen die Van der Linden voor de boksers organiseerde, zijn legendarisch. Voor nop regelde hij trainingstrips naar de Verenigde Staten, Indonesië of de Sovjet-Unie. Hij liet zijn boksers de hand schudden met Mohammed Ali, Joe Frazier, Sugar Ray Robinson en Arnold Schwarzenegger.

“Ik ben met de Cuyp naar de Sovjet-Unie geweest,” herinnert Raymond Joval zich. “We kwamen terecht in een trainingskamp van de nationale ploeg. Prachtig hotel, een schitterende fitnesszaal, maar we kregen wel een pak slaag. Ruud moest er soms tussen springen.”

Een training in de boksschool. Beeld Mark van der Zouw

Van der Linden richtte zich op het amateurboksen, niet op het profboksen. Zodra ‘zijn’ kampioenen de overstap maakten, haakte hij af. “Als prof kun je in Nederland bijna geen geld verdienen,” zei hij in 2003 in Het Parool. “Dat had ik erop tegen. Als je pech hebt, word je in elkaar getimmerd voor een hongerloon.”

Van der Linden maakte zich al vroeg zorgen over integratieproblemen. In de boksschool zag hij veel straatjongens met een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse of Afghaanse achtergrond. De overheid had iedereen eerder moeten verplichten om Nederlands te leren, vond hij. Want hoe kun je samenleven als je niet met elkaar kunt praten? “In de boksschool moest iedereen gewoon Hollands lullen.”

Geschiedenisles

Ook bracht Van der Linden de boksers Nederlandse geschiedenis bij. Vlak voor de Dodenherdenking op 4 mei stopte hij de les en zette hij alle boksers met de bokshandschoenen nog aan op straat. “Dan vertelde ik dat uit deze stad nog niet eens zo lang geleden 80.000 Joden zijn weggesleept en naar concentratiekampen gebracht. ‘Als de Centrumpartij aan de macht komt, zijn jullie de nieuwe Joden’, zei ik dan. Daarom moeten jullie en je ouders ook altijd gaan stemmen. Dan was het twee minuten stil en gingen we weer terug de zaal in, lekker knokken.”

Van der Linden had erbij kunnen zeggen dat de nazi’s het ook gemunt hadden op homo’s. Hoewel hij na een gestrand huwelijk met een vrouw niet openlijk uitkwam voor zijn seksuele geaardheid, was dat een publiek geheim. “Ruud heeft zich er nooit over uitgesproken,” aldus oud-kampioen Van Raamsdonk in 2003. “Hij heeft er niemand mee opgezadeld en hij heeft nooit iets bij de boksers geprobeerd. Bij niemand.”

Van der Linden is in 1993 onderscheiden met een gouden speld van verdienste door de gemeente Amsterdam, die hij met trots droeg. In 2007 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 79 jaar geworden.