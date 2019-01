Rutte sneert naar 'witte wijn sippende elite' uit Amsterdam

Tegelijkertijd word ik ook giftig als ik de witte wijn sippende Amsterdamse elite soms hoor.

Klaas Dijkhoff, politiek leider van Rutte's eigen VVD, stelde het akkoord zaterdag in De Telegraaf ter discussie. Dijkhoff omschreef het pakket aan Nederlandse afspraken als een polderproduct en sloot ruzie - of erger - binnen het kabinet niet uit.



Zíjn woorden, zei Rutte daarop nadrukkelijk. Maar de premier koos ook duidelijk zijn eigen. "Ja, we gaan die doelen halen", zei hij. "Niet omdat we dat zo leuk vinden of omdat dat van de Amsteramse elite moet, maar omdat heel Nederland niet wil dat deze troep wordt doorgegeven aan de volgende generatie."



Rutte bleek even later zelfs op de hoogte van wat in Amsterdam graag drinkt, toen hij aangaf giftig te worden van de "witte wijn sippende elite", die de Amerikaanse president Donald Trump volgens hem geen kans geeft. "Dan denk ik ja, wat heb ik daar nou aan? Maak nou gebruik van zijn aanwezigheid op speelveld."



Verloren

De karakterschets van de hoofdstad doet een beetje denken aan mei vorig jaar, toen Rutte kort na de gemeenteraadsverkiezing op het partijcongres van de VVD zei dat Amsterdam "verloren is" aan links. Of aan het pleidooi van Kamerlid Thierry Aartsen, die eerder in de Volkskrant pleitte voor minder subsidie voor 'hoge cultuur'. 'Ongetwijfeld vind je heel wat vrienden van D66 en GroenLinks in de Stopera, glaasje chablis in de hand.'



Fractievoorzitter Femke Roosma van GroenLinks voelt zich als leider van de grootste partij in de gemeenteraad niet aangesproken door de woorden van Rutte, die haar eerder doen denken aan de lokale tak van zijn eigen partij.



Verbinding en leiderschap hadden de premier gesierd, zegt Roosma, in plaats van in te spelen op "sentimenten die mensen tegen elkaar opzetten." "Het VVD-belang mag niet boven het maatschappelijke staan."



