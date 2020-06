Rutte: Protest op de Dam in deze vorm was onverantwoord

Op de Dam kwamen maandag vijfduizend betogers samen om te protesteren tegen racisme. Beeld ANP

Hij noemde tijdens de persconferentie woensdagavond de betoging ‘in deze vorm’ onverantwoord. De anderhalve meter afstand had moeten worden gewaarborgd, aldus Rutte, en dat is ‘niet onderhandelbaar’. “Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de burgemeester van de stad en de politie, maar ook van de individuele demonstranten. Die hadden ook kunnen zien dat zij op geen enkele wijze die 1,5 meter konden handhaven.”

Bij het protest tegen racisme en politiegeweld op de Dam kwamen zo’n vijfduizend mensen op de been. Veel meer dan de verwachte 350 tot 500.

Burgemeester Femke Halsema koos ervoor de demonstratie doorgang te laten vinden, ondanks dat anderhalve meter afstand houden vrijwel onmogelijk was. “De enige manier waarop we hadden kunnen ingrijpen, was een harde en gewelddadige manier. Dan moet je duizenden mensen die staan te demonstreren tegen politiegeweld en racisme met harde hand verwijderen van een plein,” zei Halsema in tv-programma Op1. “Die keuze heb ik niet gemaakt, omdat ik het niet verantwoord vind.”

Onoverwinnelijk

De premier wil ‘geen oordeel geven’ over de beslissingen van het bestuur. “Dat is echt aan Amsterdam, de lokale driehoek, om daarover te beslissen en aan de Amsterdamse gemeenteraad om daar toezicht op te houden. Dat is niet aan Den Haag.” De beelden lieten volgens Rutte zien dat het is misgelopen. “Maar hoe dat precies komt, laat ik echt aan Amsterdam.”

Rutte vraagt de − ‘veelal jonge’ − demonstranten die op de Dam aanwezig waren hun verantwoordelijkheid te nemen. “Misschien dachten ze: ik ben onoverwinnelijk voor dat virus. Maar je kunt mensen aansteken die dat niet zijn en die verantwoordelijkheid heb je ook. Het virus houdt geen rekening met drukte op de Dam.”

Rutte zei dat ook Nederland met systemisch racisme kampt. “Het is niet alleen in de VS dat er mensen leven die het gevoel hebben dat zij niet volledig meetellen in de samenleving.”

Onrust in Rotterdam

Woensdagavond vond ook in Rotterdam een demonstratie tegen racisme plaats. Daar bleek het eveneens vrijwel onmogelijk om de coronamaatregelen te handhaven. De demonstratie werd daar vroegtijdig beëindigd door de lokale driehoek (burgemeester, hoofdofficier en korpschef), omdat het veel te druk was.

Op verschillende plekken in de stad werd het daarna onrustig. De ME heeft moeten ingrijpen toen groepen vernielingen aanrichtten. Zo werden op sommige plekken ruiten, hekken en terrasstoelen vernield. Er zijn twee mensen aangehouden. Dat gebeurde onder meer voor het gooien van vuurwerk naar een agent.