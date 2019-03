Rutte over Haga Lyceum: 'Ik zou m'n kind er niet heen sturen'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gisteren, dat docenten van het islamitische lyceum een deel van het lesprogramma zouden wijden aan de 'salafistische geloofsleer'. Ook zouden medewerkers van de school contacten hebben gehad met een terreurbeweging 'Kaukasus Emiraat'.



Rutte: "Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Er zijn serieuze zorgen over de school. En het zou goed zijn als de ouders zich daar rekenschap van geven. Ik zou mijn kind er niet heen sturen."



Einde oefening

Eerder liet minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs weten dat hij de school nu niet kan sluiten, maar als de school de Onderwijsinspectie blijft tegenwerken gebeurt dat wel. "Dan trek ik de bekostiging in. Dan is het voor een school ook einde oefening, want dan kun je niet de deuren openhouden."



Momenteel ontbreekt volgens de ChristenUnie-bewindsman de wettelijke basis om de school op slot te doen. "Als wij de school zouden kunnen sluiten, hadden we dat natuurlijk nu gedaan."



Rutte zegt wel dat er wetten in de maak zijn die 'dit instrumentarium' wél bieden.



Lees ook: Wat speelt er eigenlijk op het Cornelius Haga Lyceum?