Rutte noemt uitspraak 'witte wijn sippende elite' een 'gebbetje'

"Ach, dat heet een gebbetje. Ja, dat is lekker. Even leuk," zei hij woensdag in gesprek met AT5. "Ik ben niet zo'n witte wijndrinker. Ik heb die woorden natuurlijk zorgvuldig gekozen. Ik ben meer een rode wijndrinker."



In Buitenhof gaf Rutte begin januari te kennen soms giftig te worden van de Amsterdamse elite die de Amerikaanse president Donald Trump volgens hem geen kans geeft. "Dan denk ik ja, wat heb ik daar nou aan? Maak nou gebruik van zijn aanwezigheid op het speelveld."



Samen met burgemeester Femke Halsema bezocht Rutte woensdag het Amsterdam Skills Centre, onderdeel van het UMC, en een buurtwerkkamer in Zuidoost.



Politiek correcte wijn

Ook Halsema spreekt van een gebbetje. "Laten we het daarop houden. Ik vind het ontzettend fijn dat hij er is. Dat hij belangstelling heeft voor onze stad. Dat ik hem ook veel kan laten zien. En dan krijgt hij daarna een glaasje witte wijn."



"Ik ben nog naar Den Haag geweest om een flesje witte wijn te brengen, hele politiek correcte ecologische witte wijn. Dus hij heeft een voorraad."



Geweldsmonopolie

Rutte sprak zich ook nog uit over de taakverdeling tussen de politie en de boa's die een zogenoemde bodycam krijgen op het uniform. "Boa's spelen een belangrijke rol. Zij leveren extra zorg op straat. Maar de politie hebben het geweldsmonopolie. Je moet voorkomen door de boa's te bewapenen dat je hen een hele andere taak geeft."



"Maar de boa's zijn wel bezorgd. Soms is het zo'n enorme chaos dan voelen we onszelf onveilig. Daarom denk ik dat de burgemeester goede dingen heeft besloten. De bodycams. Extra politieinzet op de Wallen. Zodat de boas hun werk goed kunnen doen, maar ook weten dat de politie in de buurt is."



