Rutte gaf af op ‘witte wijn sippend’ Amsterdam, maar kwam er maar wat graag

Premier Rutte, hier gezeten naast stadsdichter Gershwin Bonevacia, kwam in 2020 naar De Meervaart voor een ‘College Tour’ georganiseerd door Young Amsterdam. Beeld Dingena Mol

Of Mark Rutte echt een hekel had aan Amsterdam, valt te betwijfelen. In zijn vrije tijd kwam hij er vaak en graag. Voor een tochtje op de sloep van zijn vriend Jort Kelder, voor dinertjes bij partijgenoot Frits Huffnagel – Gerard Joling, Willeke Alberti en Marga Bult schoven ook aan – en vrijwel jaarlijks met Koningsdag om rond te varen op een feestboot vol hotemetoten uit de politiek en het bedrijfsleven.

En dan waren er de vele formele plichtplegingen waarvoor de premier de afgelopen 13 jaar de hoofdstad bezocht: de Dodenherdenking op de Dam, bij het ontvangen van staatshoofden van andere landen in het Paleis op de Dam en onlangs nog, bij Keti Koti in het Oosterpark, voor de herdenking van het slavernijverleden. In theater De Meervaart in Nieuw-West sprak hij een keer met 300 jongeren, en in 2014 verwelkomde hij president Barack Obama in het Rijksmuseum.

Lui links bolwerk

Maar als Rutte niet sprak als premier of als privépersoon, gaf hij enthousiast af op Amsterdam. Op partijcongressen of in interviews in verkiezingstijd spiegelde hij graag het beeld voor van een lui links bolwerk waar de culturele elite haar morele gelijk van de daken schreeuwt. “Amsterdam is verloren aan links,“ beaamde hij tijdens een partijcongres in 2018, toen de VVD buiten het college viel.

En in 2019, in Buitenhof, zei hij over de klimaatdoelen: “Ja, we gaan die doelen halen. Niet omdat we dat zo leuk vinden of omdat dat van de Amsterdamse elite moet, maar omdat heel Nederland niet wil dat deze troep wordt doorgegeven aan de volgende generatie.” In datzelfde gesprek hekelde Rutte de ‘witte wijn sippende Amsterdamse elite’ die in zijn ogen goedkope kritiek leverde op Donald Trump.

Amsterdam gaf Rutte de mogelijkheid om zich op een veilige manier te profileren binnen de hoogoplopende cultuur- en identiteitsdebatten in Nederland: door af te geven op de ‘linkse’ hoofdstad sloot hij handig aan bij een breder sentiment in de samenleving. Toen het Amsterdam Museum in 2019 besloot de term Gouden Eeuw te schrappen, zei Rutte dat we juist ‘razend trots’ moeten zijn op deze periode. “Wat een onzin, pff,” verzuchtte hij, Gouden Eeuw was immers een ‘prachtige term’.

Burgemeesters

Ook bestuurlijk knetterde het soms tussen de premier en het Amsterdamse stadsbestuur. Zoals op 1 juni 2020, toen de Dam volstroomde voor een Black Lives Matterdemonstratie en de coronaregels massaal werden genegeerd. Burgemeester Femke Halsema zocht steun bij Rutte, maar die gaf geen sjoege en wees erop dat zij hierover al in contact stond met Ferd Grapperhaus, destijds de minister van Justitie en Veiligheid. ‘Ik zie nul toegevoegde waarde daar tussen te gaan zitten. Ik vind de beelden uit Amsterdam wel extreem heftig,’ sms’te hij aan Halsema. ‘Sorry, ik verwacht wel iets meer van je,’ stuurde Halsema terug. ‘Ik word vanmiddag overvallen door 10.000 mensen en er is geen politiemacht die dit vreedzaam uit elkaar krijgt.’ Halsema voelde zich ‘in de kou gezet’.

Ook met Eberhard van der Laan had Rutte af en toe pittige aanvaringen (Rutte noemde hem een ‘stevige bestuurder die keihard opkwam voor de belangen van de Amsterdammers’ en iemand met wie hij ‘hele harde onderhandelingen’ voerde), maar hij bezocht hem ook op zijn ziekbed, en sprak op Van der Laans herdenkingsbijeenkomst na diens overlijden in 2017. “Er is niemand bij wie het woord ‘lief’ zo goed past,” zei hij.

Moreel verheven snobs

De afkeer van Amsterdam die Rutte af en toe publiekelijk uitte leek dan ook vooral instrumenteel: door aan te haken bij het karikaturale beeld van ‘de grachtengordel’ vol moreel verheven linkse snobs kon hij zich neerzetten als leider van een brede volkspartij. Maar als er wat te vieren viel sipte hij er maar al te graag een glaasje witte wijn mee.