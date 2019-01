Rutte 'betreurt maar respecteert' uitslag brexitstemming

Ik betreur, maar respecteer de uitslag van de stemming in Britse Lagerhuis over huidige #Brexit deal. NL & EU staan achter huidig akkoord, maar blijven ons voorbereiden op alle scenario’s. Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen no-deal situatie. Hoe nu verder is aan VK. — Mark Rutte (@MinPres) 15 januari 2019

"Maar we blijven ons voorbereiden op alle scenario's." Nederland heeft altijd gezegd zich ook op het worst case scenario - een harde brexit zonder afspraken - voor te bereiden. Zover is het nog niet, stelt Rutte. "Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen no deal-situatie.''



Eerder vandaag zei Rutte nog te rekenen op een goede afloop. Hij benadrukte toen nog 'alle vertrouwen' te hebben in de Britse premier. Nu stelt Rutte dat het nu 'aan het Verenigd Koninkrijk' is om te beslissen hoe verder wordt gegaan.



