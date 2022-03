Rutger Groot Wassink weer met vuist in de lucht: ‘Amsterdam zal altijd links blijven’

De sfeer in de grote zaal van de Melkweg is uitgelaten. Overal in het land wint GroenLinks, alleen in Amsterdam is het spannend, even. ‘Deze stad zal altijd links blijven.’

De grote zaal van de Melkweg is afgehuurd door GroenLinks, de nu nog grootste partij in de gemeenteraad in Amsterdam. In de bovenzaal staan de G4 Boys, gangsterrappers.

Only in Amsterdam.

De sfeer in de grote zaal is uitgelaten. De eerste uitslagen uit het land komen binnen en daar boekt GroenLinks de ene overwinning na de andere.

De grootste in Nieuwegein, de grootste in Zwolle, tweede in Rotterdam.

“Ik sta helemaal te shaken,” zegt partijvoorzitter Katinka Eikelenboom op het podium. “We moeten natuurlijk nog zien wat de rest van de avond brengt, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

De zorg is Amsterdam. Dat GroenLinks haar bijna onwerkelijk verkiezingsoverwinning van vier jaar geleden (20 procent van de stemmen) deze avond niet gaat evenaren, is hier al ingecalculeerd. Het gaat er vooral om: blijven ze de grootste in Amsterdamse raad, of nét niet.

Tegen 22.00 uur komt de allereerste uitslag vanuit de Amsterdamse stembureaus. Het gaat maar om 5 procent van alle stemmen, dus dat zegt nog heel weinig, maar altijd nog een beetje.

PvdA 20 procent, GroenLinks 14 procent.

In de Melkweg klapt hier en daar iemand.

Crazy

Het wachten is op 22.30 uur, de eerste exitpoll van de NOS. “Het is misschien crazy,” zegt presentator Dzifa Kusenuh, “maar zullen we aftellen? Dat Oud & Nieuwmomentje erin.”

10-9-8-enz.

GroenLinks gaat naar 16,5 procent. Dat is een teleurstelling, ook hoorbaar.

Het verlies van D66 en VVD wordt gevierd als een doelpunt, de 17,3 procent van de PvdA als een vergelijkbare teleurstelling als de eigen uitslag.

Forum voor Democratie keldert, BIJ1 wint: gejuich.

Winst JA21 en Volt: boeh!

Vooralsnog staan GroenLinks en de PvdA allebei op 9 zetels in de raad; het is too close to call. Het gelijkspel wordt toch gevierd als een flinke zege.

Jesse Klaver

Fractievoorzitter Jesse Klaver op het podium: “Ik ga niet te hard juichen, maar ik durf te stellen: op ongelofelijk veel plaatsen hebben mensen gekozen voor een menselijk, eerlijk en duurzame samenleving.”

En als slotopmerking: “Voor al die rechtse politici die vorig jaar dachten: we zijn van ze af. Ik dacht het niet.”

In de zaal is fractievoorzitter Zeeger Ernsting ‘opgetogen’. “De klap van vorig jaar is voor een groot deel goedgemaakt.”

Over de winst van de PvdA is hij positief: “Het liefst waren wij de grootste natuurlijk, maar het is goed dat links in de stad groeit. Amsterdam is een linkse stad. Je ziet het beleid van de afgelopen vier jaar terug in deze uitslag.”

Altijd links

Wethouder Rutger Groot Wassink komt het podium op, vuist in de lucht. “Vier jaar geleden zei Mark Rutte: deze stad is verloren aan links. Aan alle VVD’ers wil ik zeggen: deze stad was links, is links, en zal altijd links blijven.”

En over de uitslagen van Forum van Democratie en JA21: “Deze stad heeft gekozen voor eerlijke en verstandige politiek, in plaats van politiek van Poetinverstehers.”

Het feest in de Melkweg is definitief begonnen.