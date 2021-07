Rutger Groot Wassink: ‘Voor mij is het kabinet een power die bevochten moet worden’

Rutger Groot Wassink (1974) is wethouder Sociale Zaken in Amsterdam. In 2018 won hij de gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks. Komend jaar is hij weer lijsttrekker.

Doetinchem

“Mijn geboorteplaats. De Achterhoek is een heel mooie omgeving, maar ik geloof niet dat ik Doetinchem nou zo’n heel leuke plaats vind. Het heeft geen mooie binnenstad – het is in de Tweede Wereldoorlog twee keer per ongeluk gebombardeerd door de geallieerden. Ik heb er een redelijk makkelijke jeugd gehad hoor, maar ik had altijd sterk het gevoel dat ik daar weg moest. Ik vond het een bekrompen omgeving.”

“Mijn ouders hadden een zaak in verpakkingsmaterialen. Daar zijn ze later mee gestopt – mijn moeder heeft nog een tijd op de administratie gewerkt van mijn middelbare school.”

“Ik had een grote broer en een broertje. We discussieerden aan tafel veel, ook over politiek, maatschappelijke discussies, over Janmaat en zo. Politiek was wel een onderwerp, maar dat er partijen bestonden waar je ook lid van kon worden, dat besef kwam pas veel later. Ik denk wel dat het door mijn twee broers komt dat ik een beetje kan discussiëren. Je moest jezelf staande kunnen houden.”

Zittenblijver

“Twee keer! Ik kon me niet motiveren, was te veel met andere dingen bezig om me te focussen op schoolwerk. Met muziek, met meisjes. Ik zag de relevantie van school ook nauwelijks in. Het was puberale rebellie. En op de havo bleef ik meteen weer zitten. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je motivatie. Het grote voordeel was dat ik op een gegeven moment de leeftijd had bereikt dat ik dacht: nu moet ik wel een keer ergens voor gaan. Dus toen ben ik door mijn studie geschiedenis heen gevlogen.”

“Ik denk dat zittenblijven voor mij nodig was. Ik had veel tijd nodig om bij zinnen te komen tijdens mijn puberteit. Scholieren van nu krijgen die tijd niet, opleidingen stapelen is steeds lastiger gemaakt. De tijd die je krijgt om jezelf te ontwikkelen is nu maar heel beperkt.”

Sprèkkerd

“Het Achterhoeks heeft veel mooie termen die in één woord dingen zeggen waar het standaard-Nederlands veel meer voor nodig heeft. Het Duits heeft dat ook, met Schadenfreude, of het Engels met one night stand. Een sprèkkerd is iemand met te veel babbels. Die wel een grote bek heeft, maar aan wie je eigenlijk niet zoveel hebt. Typisch Achterhoeks: daar heerst een cultuur van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ze zullen me daar vast een sprèkkerd vinden. Ik heb altijd gemeend dat als je iets vond, je dat ook moest uitdragen. Op school debatteerde ik ook altijd met de leraren. Dat werd me niet in dank afgenomen.”

Veemarkt

“Toen ik een jaar of 11, 12 was, had je in Doetinchem nog een veemarkt. Daar waren de boeren met koeien. Als je dan een koe van de ene kant van de markt naar de andere kant van de markt bracht, kreeg je daar een gulden voor. Fascinerend werk, dat kon je een paar dagen per jaar doen. Later heb ik kranten rondgebracht, en in de supermarkt gewerkt. Eerst de Toro, dat werd later de Edah. Nu werken er vooral jongeren in supermarkten, toen waren het nog mensen van alle leeftijden. Ik vond het altijd heel plezierig, we hadden een leuke ploeg. Ik ben er jaren het opperhoofd van de zuivelafdeling geweest. Ze hadden iemand nodig die op tijd de melk, de boter en de diepvries bijvulde. Dat kon ik.”

Rote Armee Fraktion

“Ik heb altijd interesse gehad – voor de helderheid: puur wetenschappelijk, ik ben er uiteindelijk op afgestudeerd – voor links extremisme. Misschien, in essentie, omdat ik het eigenlijk niet begrijp. De Rote Armee Fraktion, bijvoorbeeld, waren heel verstandige mensen, hoogopgeleid, die bereid waren op basis van een nauwelijks omschreven ideaal extreem geweld te gebruiken. Te moorden, te doden. Goed, ze waren tegen het kapitalisme, maar ergens tegen zijn is nog niet meteen ook ergens voor zijn. Ulrike Meinhof was eerst journalist. In haar columns maakte ze wezenlijke punten over de samenleving en de oorlog in Vietnam. Maar hoe je er vandaar uit op komt een opperrechter dood te schieten, daar kan ik niet bij. Ik begrijp niet hoe je die grens overgaat.”

Papa+

“Een actiegroep die ik met vrienden heb opgericht toen ik een kind kreeg. Die ongelijkheid in Nederland tussen man en vrouw werd me zo duidelijk toen mijn vriendin zwanger werd. Als je een kind krijgt, wordt tegen mannen gezegd: goed gedaan! En tegen een vrouw: goh, hoe gaan we dat opvangen? En op het gebied van verlofregelingen is Nederland de gekke henkie van Europa. Het is hier dramatisch geregeld. Ik wil als vader bij mijn kind zijn en dat is voor kinderen ook beter. Ik kreeg nog twee weken bevallingsverlof, mijn broertje twee dagen. Terwijl: een kind krijgen is een revolutie in je persoonlijke leven. Dus wij zeiden als actiegroep: wij willen best wat minder werken zodat we een deel van de zorg op ons kunnen nemen. We trokken met kinderwagens naar de Tweede Kamer om ons punt te maken. Dat deed het ook goed op foto’s, ja. ”

Lenin

“Er zijn mensen die vinden dat ik uiterlijk enigszins op Vladimir Iljitsj Oeljanov lijk. Op sociale media worden ook regelmatig foto’s verspreid van mij en Lenin, D66 had een paar jaar geleden een portret gevonden waar we echt op elkaar leken. Tja, dat doen mensen niet om een compliment te maken. Als je in dit land ook maar een klein beetje links bent, vinden mensen dat heel eng. Toen ik wethouder werd, schreven mensen dat Amsterdam een Stalingrad werd aan de Amstel. Met zulke karikaturale bullshit kan ik niks. Bij mij draait het erom dat de politiek moet opkomen voor de mensen die het meest in de verdrukking zitten. Ben ik dan links? Lijk ik dan op Lenin? Het zij zo.”

Domela Nieuwenhuis

“Een fascinerende figuur. Van dominee tot anarchist. In Westerpark, vlak bij mijn huis, staat zijn standbeeld. Daar ga ik elk jaar op 1 mei een bloemetje leggen. Ik fiets er vaak langs. Dan vraag ik me af wat hij ergens van zou vinden. Hij is een belangrijke grondlegger geweest van de linkse beweging in Nederland.In Friesland geldt hij als ús ferlosser. Toen hij overleed, hebben ze het treinverkeer stil moeten leggen omdat er zo veel mensen op de been waren.”

Femke Halsema

“Leuke vrouw, uitstekende burgemeester. We verschillen weleens van mening, maar ik denk dat ze het vanuit haar rol als hoeder van de openbare orde heel goed doet. Of ik haar naar Amsterdam heb gehaald? Nou. Ik heb er een keer met haar een glas wijn over gedronken. Maar dat Femke Halsema burgemeester is van Amsterdam ligt vooral aan Femke Halsema.”

Fight the power

“Public Enemy! Fantastische rapgroep. Als ik bedenk wat mij tot de politiek heeft aangezet, dan zijn dat mijn liefde voor geschiedenis – want geschiedenis is politiek –, de discussies met mijn broers en Public Enemy. Ik was denk ik een jaar of veertien toen die muziek de Achterhoek bereikte. Het was zo nieuw, zo’n authentieke energieke kunstvorm, dat ik er verliefd op geworden ben. Dat politiek bewustzijn dat eruit spreekt, heeft me enorm aan het denken gezet. Fight the power is een geweldig nummer. Een beetje achteraf geredeneerd, maar ik vind dat macht tegenmacht nodig heeft. Fight the power is een politiek motto, ook voor mij.”

“Er zijn meer powers that be dan de wethouders hier in Amsterdam. We hebben best vaak ruzie met het kabinet. Als je kijkt naar het landelijke vluchtelingenbeleid, hoe weinig er gebeurt tegen klimaatverandering en hoe wij een belastingparadijs zijn terwijl we bezuinigen op mensen met een uitkering… Dat is echt niet oké. Voor mij is het kabinet een power die bevochten moet worden.”

Wit privilege

“Onze samenleving is doordrenkt met racisme en seksisme. Je kunt het hebben over wit privilege, maar zeker ook over mannelijk privilege. Als je man bent, wit en hoogopgeleid, heb je enorm veel voordelen in dit land. Maar er is niet zoiets als een cursus wit privilege, hier op het stadhuis. Er was een motie ingediend om te onderzoeken of we breder privilegetrainingen konden geven, dus over alle zaken die uitsluitend of insluitend kunnen werken. Alleen de focus op wit privilege is niet zinvol. Maar het komt sommige partijen in de gemeenteraad goed uit om te zeggen dat ik een cursus wit privilege voor iedere ambtenaar verplicht stel.”

Star Wars

“Ik was verkocht bij de eerste film die ik zag. Ik heb ze ik weet niet hoe vaak gezien, en doe mijn uiterste best mijn kinderen ook enthousiast te krijgen. Star Wars is ruimtesprookje, escapisme, en de vormgeving is ook zo goed. Ik heb een flinke verzameling van het originele speelgoed. Ik zoek het op rommelmarkten, maar daar vind je ze nu steeds minder omdat iedereen de waarde ervan nu wel weet. In onze woonkamer staan twee ruimteschepen – mijn vriendin vindt ze gelukkig ook mooi – maar het meeste moet ik opbergen. Ik verzamel gewoon te veel. Langspeelplaten, robots – daar heb ik er zeker honderd van. Ik loop vanaf mijn werk af en toe het Waterlooplein op, liefst zo vroeg mogelijk. Dan kun je de goede dingen er nog uithalen.”

Pete Wu

“Interessante man! Ik ga zijn boek nog lezen. Hij heeft meegewerkt aan onze antidiscriminatiecampagne. Ik geloof dat hij met een bord stond ‘zie je mij als een Amsterdammer of ook als een toerist?’. Veel mensen uit de Chinese ­gemeenschap vertelden dat ze het zat zijn te worden gezien als modelmigrant. Mensen van wie vaak wordt gezegd: ‘Oh, die Chinezen, daar heb je geen last van, want die werken altijd heel hard.’”