Rutger Groot Wassink: ‘Steeds meer xenofobie in Amsterdamse politiek’

Beeld Sanne Zurne

De linkse coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en SP is halverwege de rit en lokte veel kritiek uit, vooral op rechts. Wethouder Groot Wassink is de karikatuur die wordt gemaakt van de ‘kneiterlinkse coalitie’ zat en slaat nu terug in een interview met deze krant.

Vorige week verspreidde de VVD Amsterdam het bericht dat het gemeentebestuur miljoenen uittrekt voor yogalessen en andere hobby’s voor uitgeprocedeerde asielzoekers, terwijl het geen geld heeft voor mantelzorgers of daklozen. Ook Annabel Nanninga van FvD repte over ‘zeven miljoen voor yogalessen en vertier voor illegalen’ en legde de link met geldgebrek in jeugd- en ouderenzorg.

Pure rassenhaat

Volgens Groot Wassink heeft Amsterdam bij elkaar opgeteld niet meer dan 240 euro uitgegeven aan deze yogalessen, bedoeld als therapie voor uitgeprocedeerden. Het jaarbudget voor de opvang van deze groep is ruim twaalf miljoen euro, zegt hij.

“En tegelijkertijd geven we zeker tweehonderd miljoen euro uit aan dakloosheid in de stad. Hier wordt doelbewust de suggestie gewekt dat we vóór de ene en tegen de andere groep zijn. Het is vals en gebaseerd op een xenofoob wereldbeeld: Groot Wassink laat de witte dakloze aan zijn lot over en pampert de zwarte dakloze met yogalessen. Hieronder zit pure rassenhaat en xenofobie.”

Hij denkt niet dat VVD-fractievoorzitter Marianne Poot een racist is, benadrukt hij. “Maar als ik hoor hoe sommige dingen ook door de VVD worden aangezwengeld, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat zij inspelen op reëel bestaande xenofobische sentimenten.”

Aantijging onzinnig

De VVD noemt de aantijging van Groot Wassink onzinnig. “Het is een feit dat dit college bezuinigt op mantelzorg en jeugdzorg, maar wel 12 miljoen uitgeeft aan mensen van wie de rechter al meermalen heeft gezegd dat ze niet in Nederland mogen blijven,” aldus fractievoorzitter Marianne Poot. “Dit linkse college zegt op te komen voor de Amsterdammers die het nodig hebben, maar laat juist hen in de kou staan met dit soort maatregelen. Dat is niet uit te leggen.”