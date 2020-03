Rutger Groot Wassink: ‘Links heeft sommige dogma’s te lang vastgehouden’

Rutger Groot Wassink: ‘Doorsnee Amsterdammers vinden het heel belangrijk dat ze wonen in een stad die heel sociaal en rechtvaardig is.’ Beeld Sanne Zurne

Twee jaar geleden ging Amsterdam verloren aan links, vond premier Mark Rutte. GroenLinks boekte in maart 2018 een historische overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen en was ineens de grootste partij van de stad. Lijsttrekker Rutger Groot Wassink van GroenLinks smeedde een progressieve coalitie met PvdA, D66 en SP, een samensmelting die tot in het torentje van de minister-president voor beroe­ring zorgde.

De nieuwe lente die het progressieve gemeentebestuur beloofde, was in de ogen van politieke tegenstanders juist een gure herfst. De Tweede Kamer stemde over een motie om delen uit het collegeprogramma ongeldig te verklaren, de ‘kletsende klasse’ van tv-persoonlijkheden zoals Jack van Gelder en Gerard Joling viel Amsterdam, GroenLinks en ­burgemeester ­Femke Halsema regelmatig aan in de media.

Rechtse partijen hebben de stad uitgeroepen tot ‘openbaar gekkenhuis’, zeker toen Groot Wassink in de stad vijfhonderd opvangplekken regelde voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en mensen met een illegale verblijfsstatus. De omschrijving ‘Pyongyang aan de Amstel’ viel, verwijzend naar het stalinis­tische regime in Noord-Korea.

Het is ‘evidente, virulente Amsterdamhaat’ zegt Groot Wassink, die zich van de kletsende klasse weinig aantrekt, maar zich wel verbaast over de ‘hysterie’ uit de Haagse politiek. “Ik begrijp dat partijen Amsterdam en GroenLinks gebruiken als boksbal. Is dat terecht? Nee. Is dat schadelijk? Ja.”

Heeft u dat er niet zelf naar gemaakt door naast een beeld van Domela Nieuwenhuis op de foto te gaan, of door uw gebalde vuist in de lucht te steken tijdens toespraken?

“Het kan niemand verbazen dat ik links ben. En ik kan ook best lachen om de fotomontages waarin ik sta afgebeeld als Lenin. Maar het is kwaadaardige lulkoek dat ik fan zou zijn van massamoordenaars. Het is een bredere poging van politieke tegenkrachten om dit college, en mij in het bijzonder, af te schilderen als een stel gekkies. Terwijl wij niets anders doen dan ons inzetten voor deze stad, en iedereen erin.”

Wat vindt u van het predicaat ‘kneiterlinks’ dat aan uw college is gegeven?

“Een spin die gemunt werd door voormalig VVD-wethouder Eric van der Burg. Een verschrikkelijk woord, omdat het niet klopt. Vanuit mijn perspectief is dit een centrumlinks bestuur, want D66 zit erbij. Ik zou persoonlijk best wat linkser willen gaan.”

Op welke gebieden?

“Dan zou ik het armoedebeleid nog wat aanscherpen. En het economisch beleid. Het kan geen verrassing zijn dat ik tegen de groei van Schiphol ben, terwijl het coalitieakkoord daar minder duidelijk over is.”

De plannen van dit college gaan veelal over armoede, werkloosheid, sociale huur, opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Dat zijn geen onderwerpen waar een doorsnee Amsterdammer veel van merkt.

“Ik denk dat deze Amsterdammers het heel belangrijk vinden dat ze wonen in een stad die heel sociaal en rechtvaardig is. Dat het met hen weliswaar vrij goed gaat, maar dat zij het tegelijkertijd fijn vinden dat het stadsbestuur ook aandacht heeft voor de zorg voor anderen.”

Maar deze groepen kunnen geen woning in de stad betalen en horen dat scholen overwegen hun kinderen nog maar vier dagen per week les te geven. Verdienen deze mensen niet meer bestuurlijke aandacht van u?

“Je kunt gewoon niet volhouden dat deze coalitie voor hen geen aandacht heeft. We doen ons best om betaalbare huizen te realiseren. Onze kiezers zien heus wel dat we het daar moeilijk mee hebben door landelijke wetgeving. Ik vind het ook ingewikkeld dat beleggers honderden pandjes in de stad bezitten en dat wij daar niets tegen kunnen doen. We investeren fors meer in onderwijs, en heel veel mensen vinden het prettig dat de stad autoluw wordt. Is dat een direct eigenbelang? Nee, wel een algemeen belang. Ik denk dat dit hun levensgeluk verhoogt.”

Maar zit er geen grens aan de solidariteit die u verwacht van deze Amsterdammers?

“Ik reken er niet zonder meer op, maar je kunt mij toch niet kwalijk nemen dat ik bestuurlijke accenten leg vanuit mijn eigen politieke achtergrond? Iedereen weet toch waar ik voor sta? Als ze niet op mij stemmen, dan is dat jammer. Als ik met mijn vrienden praat, dan hoor ik zorgen over de tweedeling in de stad, over discriminatie en armoede. Zijn dat dingen waar zij of hun kinderen mee te maken hebben? Heel vaak niet. Maar ze vinden het belangrijk om in een stad te wonen waar vluchtelingen niet overal de schuld van krijgen, en waar omgezien wordt naar anderen.”

Is GroenLinks inmiddels niet veel groter en gemixter geworden dan u en uw vrienden? Jonge mensen die graag naar festivals gaan en torenhoge huren moeten betalen, hebben ook op u gestemd. Wat doet u voor hen?

“Je zegt eigenlijk dat ik een bepaald type GroenLinkser ben, onderdeel van een kleine minderheid, tegenover de rest van Amsterdam. Ik bestrijd dat! Heel veel inwoners maken zich enorm druk over klimaat en segregatie. We kijken naar de noden van iedereen. Jij stapt in het beeld dat ik een extreemlinkse gekkie zou zijn en dat is onzin.”

Vergroot u die afstand niet zelf ook, door het gehamer op de zesurige werkdag voor ambtenaren, of vegetarische gemeenteborrels?

“Dat zijn kleine dingetjes. Ik blijf de zes­urige werkdag een goed idee vinden dat steeds meer internationale bedrijven omarmen, om­dat het goed is voor werknemers. Ik stoor mij er niet aan dat mensen zeggen dat ik links ben. Ik stoor mij eraan als daar de suggestie in zit dat ik niet heel serieus bezig ben het beste te doen voor de stad. Ik ga niet inbinden op mijn verhaal.”

Uw partij werd vorige week in de gemeenteraad beschuldigd van communistische terreur, door FvD-raadslid Annabel Nanninga. Waarom weersprak u dit niet?

“Dat was krankzinnig. Ik voel mij niet persoonlijk gekwetst als iemand mij communist noemt en ik deel zelf ook weleens uit. Maar als je mij het bestaan van de goelagkampen verwijt, heb je geen idee waar je het over hebt. Als je kijkt naar de omvang en massaliteit van deze ver­gelijkingen, vooral op sociale media, dan vraag je je af: waar eindigt dit? Deze vergelijkingen leiden ertoe dat sommige mensen denken dat ik een gevaarlijke malloot ben. Ik krijg weleens mailtjes van mensen die denken dat ik witte Nederlanders wil vervangen door vluchtelingen. Dat soort ideeën.”

Bent u wel eens bang geweest?

“Nee, ik heb maar één keer aangifte gedaan, toen er iets bij de post zat. Er is ook thuis wel­eens wat bezorgd. Vooral mijn zoon krijgt op school weleens iets over mij te horen. Maar ­Sylvana Simons en de burgemeester hebben het zwaarder.”

U was degene die een glas wijn ging drinken met partijgenoot Femke Halsema om haar te polsen voor het burgemeesterschap. Nu is zij burgemeester, maar vaart zij haar eigen koers. Bent u nog blij met uw keuze van toen?

“Ik vind haar een goede burgemeester en een fijn persoon, die goed is in haar rol van burgermoeder. Ze is eigenzinnig genoeg om onderwerpen te agenderen die zij belangrijk vindt, ondanks de samenstelling van de raad. Er is geen burgemeester die zo veel aandacht vraagt voor veiligheid en drugscriminaliteit en ze komt met een campagne tegen seksuele intimidatie van jonge meiden. Daar ben ik van onder de indruk.”

De burgemeester doet steeds vaker voorstellen die GroenLinks niet prettig vindt. Denk aan het inperken van de vrijheden van krakers en asielactivisten. Steekt dat?

“Daar hebben we soms best discussie over, maar ik denk dat links sommige dogma’s te lang heeft vastgehouden.”

Welke dogma’s?

“Ik kan best leven met de aanpassingen van het kraakbeleid. Wat ik doe voor ongedocumenteerden, is alleen vol te houden als je ook een oplossing vindt voor immigranten uit veilige landen, die niet in aanmerking komen voor een verblijf. Deze veiligelanders krijgen in Ter Apel een treinkaartje naar Amsterdam en komen hier naartoe om shit te veroorzaken. Wij moeten dat dan oplossen. Ik ga die veiligelanders echt niet opvangen. Daar is geen draagvlak voor in de samenleving.”

De burgemeester lijkt met haar aanpak van krakers, We Are Here en andere onderwerpen soms meer van de VVD dan van GroenLinks? Baalt u daarvan?

“Welnee joh, ze was als GroenLinkser al eigenwijs. Ze is nooit het prototype partijlid geweest, net als ik. Ik ben sociaal-economisch klassiek links en zij wat meer libertair. Toch delen we heel veel.”