Rustige opening beurzen Europa

Verder kauwen beleggers nog na op het ontslag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson door president Donald Trump, waardoor de politieke onzekerheid rond het Witte Huis verder wordt aangewakkerd.



De AEX-index in Amsterdam noteerde in het eerste handelsuur 0,1 procent lager op 532,07 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 813,99 punten. Londen won 0,3 procent, Parijs steeg 0,1 procent en Frankfurt was vlak.



Op economisch gebied zijn er in Europa cijfers over de Duitse inflatie en de industriële productie en werkgelegenheid in de eurozone. Uit de Verenigde Staten worden gegevens gemeld over de detailhandelsverkopen en producentenprijzen.



Sterkste stijger

In de AEX was biotechnoloog Galapagos de sterkste stijger met een plus van 1,6 procent. Analisten van Berenberg kondigden aan Galapagos te gaan volgen met een koopadvies. Grootste daler bij de hoofdfondsen was tankopslagbedrijf Vopak met een min van 0,6 procent.



In de MidKap was natuurvoedingsbedrijf Wessanen de koploper met een winst van 1,4 procent. Beursintermediair Flow Traders was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een min van 0,9 procent. Bij de kleine bedrijven deed veevoerproducent ForFarmers het goed met een winst van 4,6 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.



In Frankfurt werd sportartikelenmaker Adidas beloond voor goede cijfers met een plus van 8,6 procent. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall steeg 3,4 procent na een opdracht van 2 miljard euro om meer dan tweehonderd gevechtsvoertuigen te leveren aan Australië.



Zara

Het Spaanse kledingconcern Inditex, moeder van onder meer Zara, werd in Madrid 3,2 procent lager gezet na tegenvallende resultaten. In Londen ging verzekeraar Prudential 5,3 procent vooruit na aankondiging van een splitsing waarbij de Europese activiteiten op eigen benen worden gezet.



De euro zakte iets in waarde na uitspraken van ECB-president Mario Draghi dat de centrale bank geduld zal hebben met het monetair beleid. De euro noteerde 1,2379 dollar, tegen 1,2405 dollar op dinsdag. Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 61,11 dollar per vat. Brentolie won 0,6 procent tot 65,00 dollar per vat.