Rust keert terug na cao-conflict bij chemiefabriek Albemarle

Beeld Nina Schollaardt

De 450 werknemers van Albemarle, waar halffabricaten worden gemaakt, krijgen er in twee stappen 7 procent loon bij. Ook zijn afspraken gemaakt over arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers.

Albemarle en vakbonden CNV en FNV ruzieden al sinds vorig najaar over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Volgens FNV Procesindustrie wilde het bedrijf onder druk van de Amerikaanse eigenaar niet ver genoeg gaan, vooral niet bij het beleid voor oudere werknemers. De vakbond dreigde eerder deze maand met een staking

Volgens Albemarle lieten de bonden het in december echter afweten, waarna het bedrijf net voor de jaarwisseling een eindbod neerlegde. Dat werd vervolgens door het merendeel van de bondsleden afgewezen waarna FNV met stakingen dreigde. “Gelukkig zijn acties niet nodig geweest,” aldus FNV-bestuurder Esam Laassal. “Albemarle heeft op tijd ingezien dat je je hardwerkende medewerkers moet waarderen.”

Gezond pensioen

“Voor de werknemers van Albemarle zijn dit heel belangrijke afspraken. Ze doen zwaar werk en door deze ouderenregeling kunnen zij toch gezond hun pensioen halen.”

Volgens het bedrijf wijkt het uiteindelijke cao-resultaat nauwelijks van de eerdere voorstellen af. “Vóór hun ultimatum hadden we al een nieuw bod gedaan,” zegt directeur Arno Quist. “Daarmee zijn we elkaar tegemoet gekomen. Die loonsverhoging past ook wel bij de tijd, met de hoge inflatie. We bieden nu ook aan bij onze ploegendienst parttime te kunnen werken. We willen onze werknemers duurzaam kunnen inzetten. Dat is ook in ons belang.” Door de arbeidsduurverkorting zijn er wel nieuwe mensen bij het bedrijf nodig.

Albemarle, het voormalige Ketjen, maakt in de fabriek aan het Amsterdamse IJ katalysatoren waarmee raffinaderijen en producenten van biobrandstof chemische processen op gang krijgen. Vanwege de hoge gasprijzen staan de kosten bij het bedrijf onder druk. Quist: “De financiële gevolgen van deze afspraken zijn wel draagbaar voor ons, maar we moeten goed kijken naar onze kosten.”