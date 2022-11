Russische oligarch verliest kort geding tegen Amsterdamse krakers

Het pand van de Russische oligarch Arkadi Volozj in de Vossiusstraat in Amsterdam-Zuid. Beeld Jakob van Vliet

Volozj was tot voor kort topman van de Russische zoekmachine Yandex en heeft nauwe banden met de president Poetin. In kort geding eiste hij het vertrek van krakers uit Vossiusstraat 16, waar al sinds 2020 een grootscheepse verbouwing gaande is. Zo'n verbouwing is een legitieme reden om een pand leeg te laten staan en in zulke gevallen is kraken doorgaans onrechtmatig. In dit geval ligt dat anders, oordeelde de rechter.

Dat is omdat eigendommen van mensen op de Europese sanctielijst niet in waarde mogen vermeerderen. De verbouwing zou daar wel toe kunnen leiden, omdat het pand van twee naar drie appartementen wordt uitgebreid. Dat lijkt erop te duiden dat Volozj ze wil gaan verhuren, wat verboden is onder het sanctieregime. Alleen als het ministerie van Financiën een ontheffing zou hebben afgegeven, zou de renovatie kunnen worden voortgezet. ‘Daarvan is echter niet gebleken,’ aldus de uitspraak.

Met familie naar Amsterdam

De rechter hecht weinig geloof aan Volozj’ bewering, dat hij met zijn familie in Amsterdam wil komen wonen. De rechter voert daartoe onder meer aan dat hij op dit moment buiten de Europese Unie verblijft en niet langer algemeen directeur is van Yandex (dat zijn officiële hoofdkantoor heeft in Amsterdam). Bovendien kan hij vanwege de sancties niet naar Amsterdam reizen, omdat er voor mensen op de sanctielijst van de EU een inreisverbod geldt.

Ook de stelling dat het pand schade heeft geleden door de kraakactie, verwerpt de rechter. ‘Er hebben wel aanpassingen plaatsgevonden om de situatie veilig te maken, maar daarbij zijn de krakers op advies van een bouwkundige te werk gegaan,’ aldus de uitspraak. Dat lijkt geen ‘houtje touwtjewerk’, zoals van de zijde van Volozj is gesteld.