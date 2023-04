Russische miljardair doet tweede poging om ‘bespioneerde’ krakers uit pand Vossiusstraat te krijgen

Het gekraakte pand Vossiusstraat 16. Beeld Jakob van Vliet

De krakers verblijven al ruim een half jaar in het herenhuis in de Vossiusstraat, eigendom van de Russische miljardair Arkadi Volozj. Die hoopt het pand woensdag wederom te kunnen laten ontruimen, via een hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam.

De krakers zijn woest omdat Volozj volgens hen een soort spion heeft ingezet voor deze rechtszaak. Volgens de krakers heeft Volozj last minute video’s, foto’s en screenshots van privégroepschats ingediend voor de rechtszaak. Dat zou verzameld zijn door een Oekraïense man die beweerde gevlucht te zijn voor de oorlog en twee maanden in het pand heeft gewoond.

‘Bespioneerd’

‘Wij stelden onze ruimte voor hem open en ontvingen hem met open armen,’ melden de krakers middels een persbericht. ‘Het is ons nu duidelijk geworden dat hij ons heeft bespioneerd en informatie heeft doorgegeven aan de advocaten van Volozj, in een poging ons in diskrediet te brengen en uiteindelijk het pand te laten ontruimen. We hebben geen idee of deze persoon vanaf het begin is ingehuurd of dat hij later is benaderd en gedwongen, omgekocht of geïntimideerd om informatie te geven.’

Wat er precies op de video’s, foto’s en screenshots staat, vertellen de krakers niet – dat moet woensdagochtend duidelijk worden tijdens de behandeling van het hoger beroep.

Sanctielijst

De krakers namen eind oktober intrek in het statige herenhuis op Vossiusstraat 16. Ze wilden niet alleen een punt maken van het belabberde uitzicht op een fijne woning in de stad, maar zagen de actie ook als een politiek statement.

De krakers vonden het namelijk niet kunnen dat een Russische oligarch – die nauwe banden zou hebben met president Poetin én op de Europese sanctielijst staat – een Nederlandse woning zou gebruiken om winst te maken. Dat zou volgens hen onder andere blijken uit de manier waarop het pand verbouwd werd en door het uitbreiden van het aantal adressen dat op het huisnummer is gevestigd.

Pied-à-terre

Tijdens het kort geding in november gaf de rechter ze gelijk. De EU bevriest alle tegoeden van mensen die op de sanctielijst staan en zij mogen zich ook niet op andere manieren verrijken. Vastgoed verbouwen en het daarmee in waarde laten stijgen valt daar ook onder, zo vond de rechter, en het eventueel verhuren ook. Omdat verbouwen dus niet mag, zou het leeg komen te staan – en voor leegstand wordt in het algemeen niet ontruimd.

De advocaat van Volozj beweerde in november dat de Rus het pand voor eigen gebruik verbouwde. Hij zou van plan zijn om met zijn gezin het huis te gebruiken als Amsterdamse pied-à-terre.

De rechter vond dat toen niet aannemelijk, aangezien er voor alle mensen op de sanctielijst een inreisverbod geldt en hij Nederland dus niet in zou kunnen. Volozj was toen bovendien al niet meer algemeen directeur van Yandex (het techbedrijf waarmee hij zijn miljoenen heeft vergaard), waarvan het officiële hoofdkantoor in Amsterdam zit.

