‘Russische’ kerk beklad met omstreden Z-symbool

Zowel het mededelingenbord als het hek van de Russich-orthodoxe kerk is beklad met het Z-symbool. Beeld Anna Herter

Het Z-symbool is meerdere malen op het hek van de toegangspoort gespoten met witte graffiti. Ook het mededelingenbord ernaast is beklad. De dienst van dinsdagavond is geannuleerd en de kerk is in overleg met de politie over veiligheidsmaatregelen.

De Heilige Nikolaas van Myrakerk is Russisch-orthodox, maar wordt ook bezocht door mensen uit Oekraïne, Wit-Rusland en tientallen andere landen. ‘Onze gelovigen hebben de oorlogen in Joegoslavië, Eritrea, Zuid-Ossetië, de Donbass en andere regio's meegemaakt,’ schrijft de kerk in een bericht aan haar aanhang, ‘en altijd hebben wij vrede binnen de kerk bewaard.’

Dat de kerk geen pro-Russisch standpunt inneemt in de oorlog blijkt al uit het affiche dat aan het hek hangt. Daarop staat dat de kerk bezig is met een inzamelingsactie voor Oekraïne. Ze roept leden op om spullen langs te brengen. Het is de kerk dan ook een raadsel wie er achter het vandalisme zit, of met welke beweegredenen.

Z-symbool

De letter ‘Z’ wordt gebruikt door voorstanders van de Russische invasie. Ook is het symbool regelmatig te zien op Russische legervoertuigen in Oekraïne. Eerder deze week kwam een Russische turner in de problemen nadat hij de Z op zijn wedstrijdpak had gedragen tijdens de wereldkampioenschappen in Qatar.

De kerk is niet de eerste aan Rusland gerelateerde plek in Amsterdam die wordt belaagd. In de nacht van zondag op maandag werd een baksteen door de ruiten gegooid van een supermarkt met de naam Priwet Rossia. De zaak op de Vijzelgracht is van Armeense eigenaren en verkoopt voedingsmiddelen vanuit allerlei landen.