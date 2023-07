Russisch ‘spionagepand’ in Amsterdam-Zuid gekraakt, krakers kijken hun ogen uit

Interieur van het door krakers ingenomen Russische pand aan de Veluwelaan. Beeld Joris van Gennip

In een hoekje in Amsterdam-Zuid staat een geel gebouw dat nog het meeste weg heeft van een ambassade. De groene verf op het hek is verschoten en de camera’s die het gebouw in de gaten moeten houden, stammen uit de vorige eeuw. Hier ligt het gebouw van de handelsvertegenwoordiger van de Russische Federatie In Nederland.

Een jongen met een baardje maakt het hek open, hij noemt zichzelf Edwin. Met een aantal anderen heeft hij het gebouw ruim een maand geleden gekraakt. “De deur stond gewoon open,” zegt hij met een grijns. “Het is het makkelijkste pand dat ik ooit gekraakt heb. We hebben binnen de sleutels van bijna alle deuren gevonden. Je weet niet wat je ziet.”

Koude Oorlog

Daar is geen woord van gelogen. Wie over de drempel stapt, waant zich in een klap in de jaren van de Koude Oorlog. Ramen van kogelvrij glas. Traliedeuren. Oude draaitelefoons staan op bruine formicatafels in kamers waar het ruikt naar sigarettenrook. Archiefkasten vol paperassen. Dozen vol Russische gasmaskers. In een kamer staat een radiozender die eruitziet alsof hij voor het laatst in de jaren zeventig is gebruikt. In een andere staat een vergelijkbare zender. Op een muur hangt een foto van Joeri Andropov, die in 1983 kortstondig de leider van de Sovjet-Unie was.

In de tuin staat een oude dieseltank waarmee de generator in het gebouw van brandstof kon worden voorzien. Overal hangen grote, oude camera’s. “We hebben geprobeerd om ze aan de praat te krijgen, maar ze werken niet meer,” aldus Edwin.

Broeinest spionnen

Het pand van de handelsvertegenwoordiger van de Russische Federatie aan de Veluwelaan is sinds 1975 eigendom van Rusland. Van oudsher stond het pand bekend als broeinest van spionnen. In februari van dit jaar werd het door minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra gesloten in een diplomatieke strijd met Rusland. Volgens het ministerie bleef Rusland alsmaar proberen geheim agenten onder een diplomatieke dekmantel in Nederland te krijgen.

Het lijkt alsof de bewoners het pand op stel en sprong hebben verlaten. In een kamer staan nog twee kinderwagens onder een waslijn. Elders een kinderledikantje en er hangen betrekkelijk recente Lego-posters aan de muur. Maar aan de muur in een kantoorruimte hangen kalenderfoto’s uit 2002. Daarnaast een immense foto van het Rode Plein in Moskou.

De enige deur in het spionnenpand die de krakers niet open hebben weten te krijgen, is die van een immense kluis midden in het pand. “De sleutel is afgebroken in het slot, dus we weten niet wat er achter de deur zit.”

Edwin doet een andere kamer open. Opnieuw archiefkasten vol paperassen. “We hebben onszelf wel even achter onze oren gekrabd, en onszelf afgevraagd of we verder moesten gaan. Je krijgt misschien toch ruzie met de Russische geheime dienst.” Dan weer lachend: “Misschien krijgen we wel een bezoekje van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).”

Royale appartementen

Het is niet moeilijk te raden waarom de krakers toch zijn doorgegaan met het bezetten van het pand. Het gebouw bevat 16 royale appartementen. Op de bovenste verdieping zitten er 12, allemaal met badkamer met ligbad, keuken, en een dakterras op het zuidwesten. In veel kamers doet het licht het en komt er warm water uit de kraan. “In zekere zin is dit pand wel een krakersparadijs,” zegt Erwin.

De krakers hebben zaterdag aan de politie laten weten dat ze het pand bezet hebben.