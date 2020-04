Run op vergunningen voor kamerverhuur in Bijlmerflat Kleiburg

Kleiburg werd tien jaar geleden gered van de sloop en maakte daarna een doorstart als klusflat. Beeld ANP

De aanvragers hopen gebruik te kunnen maken van een tijdelijke lacune in de regelgeving. Het beleid van de gemeente is er sinds enkele jaren op gericht om verkamering in Kleiburg tegen te gaan. Massale verhuur van kamers gaat ten koste van de leefbaarheid, is het uitgangspunt.

Kleiburg verkeert in een unieke situatie, omdat in het bestemmingsplan expliciete en zeldzame criteria zijn opgenomen over de bewoning van de flat. Dat maakt het mogelijk om aanvragen voor kamerverhuur af te wijzen op grond van de leefbaarheid.

Het stadsbestuur wil dergelijke regels graag voor heel Amsterdam en presenteerde vorig jaar een nieuwe huisvestingsverordening. In deze verordening staan onder meer quota voor het aantal woningen dat mag worden verkamerd per complex, straat of buurt.

Overgangsregeling

De gemeenteraad besloot eind vorig jaar de invoering van de nieuwe strenge regels met drie maanden uit te stellen. Voor de periode tussen 1 januari en 1 april werd een overgangsregeling gemaakt die van kracht is voor de hele stad – dus ook voor Kleiburg.

Dat laatste had niet mogen gebeuren, erkent dagelijks bestuurder Dirk de Jager in reactie op vragen van Het Parool. “We hadden een tijdelijke voorziening moeten treffen voor Kleiburg. Dat is niet gebeurd. Daardoor is tijdelijk een leemte ontstaan in de regels.”

De Jager verwacht dat de fout kan worden gerepareerd. “We zullen alle aanvragen behandelen volgens de criteria van de nieuwe verordening. Waar verkamering volgens de regels kan, krijgen de aanvragers een vergunning. Waar het niet kan, wordt de vergunning afgewezen.”

Volgens de nieuwe verordening geldt voor Kleiburg een quotum van 25 procent. In de hele flat ligt het aantal verkamerde woningen daar ver boven, maar het stadsdeel wil het quotum per galerijdeel van acht tot tien woningen toepassen.

Het stadsdeel wil met alle aanvragers in gesprek gaan, kondigt De Jager aan. “We zullen uitleg geven over de situatie en vragen om begrip. Het zou goed kunnen dat we sommige eigenaren daarna toch voor de rechter zien. Dat moet dan maar.”

Onrust onder bewoners

De bewoners van Kleiburg die zich zorgen over verkamering, zijn nog niet gerust op de goede afloop. “Het bestemmingsplan is helder over kamerbewoning in Kleiburg. Dat is niet toegestaan,” zegt Jacqueline Schoonheim namens een groep verontruste bewoners.

Uit informatie van de gemeente blijkt dat er de afgelopen weken al twee aanvragen voor verkamering zijn vergund. Schoonheim: “Daar zullen wij bezwaar tegen aantekenen. Het stadsdeel mag op grond van het bestemmingsplan gewoon geen vergunningen afgeven.”

Klusflat

Kleiburg werd tien jaar geleden gered van de sloop en maakte daarna een doorstart als klusflat. Het ideaal van een stadsdorp met betrokken bewoners kwam onder druk te staan toen de gekte op de woningmarkt begon.

Van de vijfhonderd woningen is inmiddels naar schatting meer dan de helft verkamerd of gesplitst. Schoonheim: “Daar zitten eigenaren tussen die dat heel netjes doen, maar ook mensen met tien appartementen in hun bezit. Die laatste groep kijkt alleen maar naar het rendement.”