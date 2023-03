Ruiten van meerdere winkels in Javastraat gesneuveld

Bij drie winkels betreft het grote barsten, bij één is er een baksteen door de ruit gegooid. Beeld Joris van Gennip

Het gaat om de zaken van vier ondernemers, die allemaal aan dezelfde kant van de weg zitten. Bij drie betreft het grote barsten, bij één winkel is er een baksteen door de ruit gegooid.

“Het lijkt erop dat de man erg boos was en uit op geweld. Ook denk ik dat hij zich behoorlijk heeft bezeerd, want er was veel bloed gevonden op de ruiten,” zegt Sophie van IJken, eigenaar van De Buurtkringloop, waar de dader een baksteen door de ruit had gegooid. “Mijn buren zeggen ook ‘s nachts wakker te zijn geworden van het geluid van brekende scherven.” Het grote gat in de voordeur is tijdelijk bedekt met folie met een smiley erop. Een grapje van de glaswerkers.

Karatetrap

Volgens de winkeleigenaren, die camerabeelden hebben gezien, gaat het om een jonge man die rond 1.30 uur 's nachts voor de winkel een verwarde indruk maakte. “Hij keek eerst naar binnen en begon met een soort karatetrap tegen de glazen deuren te trappen,” zegt Haris Chaudhry, eigenaar van wasserette Wash-o-matic. “Ook sloeg hij met zijn vuisten tegen de ruiten.”

De dader is geen enkele winkel binnengegaan, zeggen de ondernemers, en heeft ook niks meegenomen. “Als ik hier was geweest die nacht, had ik de deur voor hem opengedaan en hem een visje aangeboden,” zegt de eigenaar van vishandel Cape de l’eau.

Niet verzekerd

De ramen van tapijt- en laminaatwinkel Alkan Floors waren met de jaarwisseling ook al beschadigd, nadat er vuurwerk was afgestoken. “Ik heb er vannacht erg slecht van geslapen,” zegt de eigenaar. “Ik ben niet verzekerd, dus dit gaat me duizenden euro’s kosten.”

Drie van de vier ondernemers hebben aangifte gedaan. De politie heeft glasscherven met bloedsporen meegenomen en is bezig met een onderzoek.

