Ruiten ingegooid bij woningen met regenboogvlag in West

Regenboogvlaggen aan een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat. Beeld ANP

De politie heeft twee aangiftes binnengekregen, op 4 en 7 september, van woningen waar ruiten werden ingegooid. Op beide plekken hingen regenboogvlaggen: dat dit de aanleiding vormde, is ‘zeker een scenario om rekening mee te houden’, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie doet momenteel onderzoek en is daarom op zoek naar getuigen en eventuele filmbeelden. In dat onderzoek wordt ook gekeken naar een mogelijk verband met de brand in de Krelis Louwenstraat op 20 augustus. Deze brand werd zeer waarschijnlijk aangestoken vanwege de regenboogvlaggen in en rond de flat. De bewoners hadden al langer te maken met lhbtq-gerelateerde incidenten: er waren eerder regenboogvlaggen in de fik gestoken.