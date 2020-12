Ruiten ingegooid bij testlocaties RAI en Zuidoost

Medewerkers van de GGD Amsterdam nemen coronatests af in de RAI-teststraat. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De incidenten vonden in de afgelopen twee weken plaats. Of het gaat om gerichte acties tegen het coronabeleid is volgens de woordvoerder niet te zeggen. “De locatie was gesloten op het moment dat het gebeurde, hierdoor blijft het speculeren wat het motief was.”

“De locaties worden al beveiligd en het glas bij het laboratoriumgedeelte van de testlocaties wordt vervangen door veiligheidsglas. In alle gevallen is aangifte gedaan door ons of de eigenaar van het pand (RAI),” aldus een woordvoerder van de GGD.