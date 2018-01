Ruiten ingegooid bij Chabad-centrum in Albert Cuypstraat

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, dat het incident donderdag aan het licht bracht.



Volgens de politie heeft een man op 1 januari rond 4.00 uur 's nachts een steen van de grond geraapt en door de ruit gegooid. Daarna ging hij er vandoor. Het voorval is vastgelegd op camerabeelden en het Chabad-centrum heeft aangifte gedaan.



Slecht te herkennen

Het is volgens een woordvoerder onduidelijk of de man antisemitische beweegredenen had. "Het centrum is aan de buitenkant slecht te herkennen als een joodse instelling. Je moet of goed kijken, of weten dat het er zit," aldus de woordvoerder.



Aan de hand van de beelden wordt nog uitgezocht wie de dader is. Mogelijk wordt daarbij later de hulp ingeschakeld van het publiek.



Volgens de woordvoerder is de dader in ieder geval 'totaal iemand anders' dan de Palestijn die begin december koosjer restaurant HaCarmel op de Amstelveenseweg aanviel. Onlangs werd die zaak opnieuw belaagd.