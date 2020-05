Ruit ingeslagen bij restaurant HaCarmel: ‘Het begint bijna gewoon te worden’

Het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg is vrijdagochtend opnieuw belaagd. Een man sloeg rond 9.00 uur de linkerruit in en stak de Israëlische vlag in brand. De politie heeft een verdachte gearresteerd.

De eigenaren van het restaurant, familie Bar-on, kreeg vrijdagochtend het zoveelste telefoontje dat het restaurant was belaagd. Een man, die volgens omstanders gekleed was in groen-bruine kleuren van het leger, gooide de linkerruit van het restaurant in. Achter het raam stond de Israëlische vlag die de restauranthouders elke dag boven de deur ophangen.

“De vlag had hij al voor een deel uit het raam getrokken en in de fik gestoken. Het is een synthetische vlag. Je zag de gesmolten brandplekken zitten. Gelukkig heeft het niet vlam gevat in het restaurant zelf, anders was de hele boel in de fik gevlogen,” zegt David Bar-on, die elders een bakkerij heeft.

De politie, die heel snel ter plaatse was, heeft een verdachte gearresteerd. Bij de aanhouding is pepperspray gebuikt. Over het motief is vooralsnog niets bekend.

Enkele weken eerder was op de deurpost met een zwarte marker de woorden ‘Find Jew’ geschreven.

- Beeld HaCarmel

Bijna gewoon

Sami Bar-on, de vader van Daniel en David en mede-eigenaar van het restaurant aan de Amstelveenseweg, verblijft momenteel in Israël. Hij werd door zijn zonen op de hoogte gesteld. “Dit is de zoveelste keer. Wat kun je ertegen doen? Ik heb altijd gezegd: Het wordt erger. En de autoriteiten blijven maar zeggen dat het geen terreur is maar dat de daders gek zijn.”

Het is niet de eerste keer dat HaCarmel is belaagd. In januari van dit jaar werd voor de deur een verdacht pakket met draden aangetroffen. De zaak werd afgezet met linten en woningen in de verre omgeving werden ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) constateerde uiteindelijk dat het om een vals alarm ging.

Het is de vijfde keer in ruim twee jaar tijd dat er een incident is bij HaCarmel. Een Syrische man sloeg in 2017 de ramen in met een knuppel, stal de vlag en besmeurde het restaurant met eieren en mayonaise. Hij kon worden gepakt en werd door de rechter verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

De familie is de radeloosheid voorbij. “Het begint bijna gewoon te worden. De één doet aangifte, de ander bestelt een nieuw raam en dan gaan we weer verder met het restaurant,” zegt David Bar-on.

De tekst 'Find Jew' die enkele weken geleden op de deur is gekalkt. Beeld HaCarmel