Ruimere en duurdere woningen in Sluisbuurt

Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen coalitiepartijen D66, VVD en SP. In de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland moeten de komende jaren in totaal zeker 5500 woningen komen in een nieuw te bouwen hoogbouwwijk. 40 procent van de woningen wordt sociale huur, 40 procent zat in eerste instantie in het middensegment en 20 procent zou in de categorie dure huur en koop verrijzen.



Krap

Maar D66 wil dat het middensegment uit grotere appartementen zou bestaan, omdat deze categorie woningen met gemiddeld 50 vierkante meter wel erg krap zou worden voor gezinnen. Door 5 procent in het middensegment, 275 appartementen, over te hevelen naar de dure categorie, levert het hele project meer geld op. Daardoor kunnen de middenhuurwoningen een stuk ruimer worden gebouwd, tot wel 75 vierkante meter.



"De grotere huurwoningen worden hiermee betaald door rijkere bewoners van Sluisbuurt", aldus wethouder Eric van der Burg (grondzaken) over de aanpassingen. Ook de SP is tevreden, omdat de sociale huurwoningen minimaal 45 meter groot worden, terwijl die in de oude plannen veel kleiner zouden zijn. De VVD stemt in met de wijzigingen omdat het het topsegment groeit.



Konijn

De oppositie verwijt D66 dat het middenhuurwoningen heeft "opgeofferd" aan de VVD en is woedend dat de coalitiepartijen op de avond voor de stemming over het enorme woningbouwplan nog met zulke ingrijpende wijzigingen komen. "Anderhalf jaar hebben we hierover vergaderd, en dan komt dit ineens als een konijn uit de hoge hoed", briest GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens. PvdA'er Toon Geenen: "D66 heeft de mond vol van middenhuur, maar offert ze wel erg makkelijk op."



De partijen stemden onder protest toch in, omdat het project Sluisbuurt te belangrijk is om de groei van de stad te faciliteren. In de wandelgangen van de Stopera viel ook te horen dat de twee linkse oppositiepartijen in ruil voor hun steun op coulance kunnen rekenen bij het uitbreiden van de winteropvang.



Maquette

Op verzoek van het CDA zal er zodra het kan een grote maquette van de Sluisbuurt tentoongesteld worden waarop Amsterdammers kunnen volgen hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. Ook zal de wijk, op verzoek van GroenLinks en PvdA, minder parkeerruimte bevatten dan gepland.



De Sluisbuurt zal 25 woontorens tellen waarvan er vijf tot wel 125 meter hoog mogen worden. Eind 2019 gaat de eerste schop de grond in.



Lees ook: Ingrijpend besluit: Meer woningen voor de minder rijken?