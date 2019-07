Ruim het Vondelpark op en krijg een biertje

Aan het eind van een zonnige dag ligt het Vondelpark vaak bezaaid met afval. Beeld Klaas Fopma

Hoe genereer je aandacht voor een nieuw proeflokaal in het Vondelpark én draag je een steentje bij aan de omgeving? Uit die vraag komt het project ‘IJtje voor Karweitje’ voort.

Het werkt zo: bezoekers kunnen een vuilniszak ophalen bij proeflokaal ‘t Blauwe Theehuis, en op zonnige dagen bij de Brouwerij ‘t IJ-bakfiets die door het park fietst. Je vult de zak met afval uit het Vondelpark, levert deze in bij het proeflokaal en krijgt er een consumptiemuntje voor terug.

Afvalprobleem

Zeker na warme dagen ligt het Vondelpark vaak vol met afval van bezoekers. Louis Croonen van Brouwerij ‘t IJ vindt dat je als ‘nieuwe bewoner van het Vondelpark’ toch een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de omgeving draagt. Hoewel Croonen niet denkt dat met dit project het afvalprobleem in het park wordt opgelost, ziet hij het wel als een manier om er aandacht voor te krijgen.

De ingeleverde afvalzakken worden door afvalverwerker Renewi verwerkt. Het is nog niet bekend hoe lang de actie zal duren. “Het is vooral een grappig project, waarmee we hopelijk de hele zomer door zullen gaan,” aldus Croonen.