Ruim een jaar celstraf voor man (23) die dreigde met publiceren naaktfoto’s

Beeld ANP XTRA

Voor het eerste contact maakte de man gebruik van een computerprogramma waarmee hij in een grote hoeveelheden slachtoffers tegelijk kon benaderen. De slachtoffers dachten met een vrouw met de naam ‘Iris’ aan sexting te doen, maar dit was in werkelijkheid de 23-jarige man.

De man zocht op wie vrienden en familie van zijn slachtoffer waren. Zo kon hij benoemen wie zijn foto allemaal te zien zouden krijgen als het slachtoffer niet deed wat er gezegd werd. Hij zette de jonge vrouwen, onder wie een veertienjarig meisje, zo onder druk dat zij geld of tegoedkaarten aan hem overmaakten.

Boete

Er kwamen op verschillende plaatsen aangiften binnen. Een aangifte in Amsterdam leidde er uiteindelijk toe dat verschillende zaken in de politiesystemen werden gekoppeld.

In de straf weegt de rechtbank in Amsterdam onder andere mee dat de man eerder is veroordeeld voor voorbereiding van afpersing. Om de kans op herhaling te verkleinen, legt de rechter een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op en moet hij zich laten behandelen. Ook moet hij ruim 26.000 euro schadevergoeding aan de slachtoffers betalen.