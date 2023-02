Ruim duizend demonstranten op de Dam voor woonprotest, mars toch door Kalverstraat

Er werd onder meer gedemonstreerd tegen tijdelijke contracten in de vrije sector. De demonstranten vonden ook dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Beeld ANP

Op het podium zei de organisatie van de mars dat de opkomst lager is dan de vorige keer, in 2021. Toen deden zo’n achttienduizend mensen mee aan het woonprotest in het Amsterdamse Westerpark. “Maar dat maakt niet uit, want het gaat erom dat we ons statement maken.”

Het plan om de mars via de Kalverstraat te laten lopen, ging eerst niet door omdat de organisatie niet akkoord ging met de voorwaarden die de driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef stelde. Er was een alternatieve route via het Rokin bedacht. Omdat er minder demonstranten op de been waren dan gedacht, kregen ze ter plekke en onder luid gejuich toch toestemming door de winkelstraat te trekken. Tijdens de gehele demonstratie was er veel politie en ME op de been.

Schimmel op de muren

Een van de demonstranten is de 19-jarige Pippi uit Dordrecht. Zij zegt dat ze noodgedwongen bij haar ouders woont omdat ze geen betaalbare woning in Amsterdam kan vinden. Volgens haar is het een ‘puinhoop’ op de woningmarkt. Ook zegt ze gezocht te hebben naar een kamer in de hoofdstad voor een stage, maar alleen een kamer bij een thuiszittende vrouw te hebben gevonden voor 900 euro per maand.

“Ik ben hier omdat ik twee jaar geleden acht maanden geen kamer kon vinden in Den Haag,” zegt een studente uit Zwitserland die anoniem wil blijven. “Omdat het zo moeilijk was, moest ik weer terug naar mijn ouders in Zwitserland.” De studente zegt inmiddels wel een kamer te hebben gevonden, ‘maar wel met schimmel op de muren’.

Door de Kalverstraat

De demonstranten werden rond 14.15 uur in twee groepen verdeeld. Bij het opsplitsen heeft de ME kort moeten ingrijpen ‘omdat sommige demonstranten niet luisterden naar hun aanwijzingen’, aldus een woordvoerder van de politie.

Het plan om door de Kalverstraat te lopen, was een symbolische keuze. ‘Daar staan duizenden vierkante meters aan bewoonbare ruimte leeg voor de winsten van grote internationale retailbedrijven en vastgoedbeleggers,’ aldus de organisatie.

Via het Muntplein en Rembrandtplein liepen ze onder tromgeroffel, met vlaggen en protestborden als ‘Fix de woningmarkt’ en ‘Huisjesmelkers functie elders’ en onder het roepen van leuzen – ‘Legaliseer kraken, kraken gaat door’ – naar de Stopera, waar rond 15.30 uur de organisatie de demonstranten adviseerde naar huis te gaan.