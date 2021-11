Ruim duizend coronabesmettingen op ADE

Bezoekers laten hun toegangsbandje zien voor een van de ADE-feestjes in de Ziggo Dome. Beeld ANP

In totaal zijn ongeveer 300.000 kaarten verkocht. Dat wil niet zeggen dat er ook zoveel bezoekers waren; ADE behelst honderden evenementen verspreid over meerdere dagen. Bezoekers hadden een coronatoegangsbewijs nodig om binnen te komen. Bij evenementen binnen mocht maar 75 procent van het maximale aantal bezoekers worden toegelaten.

ADE vond plaats van 13 tot en met 17 oktober en bestond dit jaar uit 350 evenementen op 140 locaties. Bij zeker 83 van die evenementen hebben volgens de GGD meerdere besmettingen plaatsgevonden. De gezondheidsdienst maakt niet bekend om welke feesten het gaat. De positieve geteste mensen komen uit het hele land.

Werkelijk aantal ligt hoger

Volgens de GGD geeft niet iedereen na een positieve test aan op het ADE te zijn geweest. Bovendien houden sommige mensen het bij een zelftest, en laten ze zich niet testen door de GGD. Verder waren er ook buitenlandse bezoekers, die niet door een GGD zijn getest. Daarom houdt de Amsterdamse GGD er rekening mee dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Het bron- en contactonderzoek is afgerond en het aantal zal dus ook niet verder oplopen.

De organisatie van ADE zegt niet te zijn geschrokken van het aantal positief geteste bezoekers. “Als wij dit aantal horen, zeker als je het afzet tegen het aantal besmettingen in die periode en het feit dat het om bezoekers verspreid over het land gaat, dan valt het mee. En dan is het ook nog eens een vijfdaags evenement,” zegt een woordvoerder.

Hoeveel bezoekers ADE precies heeft getrokken is volgens hem niet te zeggen, omdat het om honderden evenementen gaat waarvan de bezoekersaantallen onderling niet worden gedeeld. Bovendien is niet te controleren of één persoon meerdere feestjes bezoekt.