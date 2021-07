Ruim drie jaar cel voor sextortion en kinderporno

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

De man heeft meerdere mensen opgelicht door zich op sociale media voor te doen als vrouw. Met een vals account wist de man tientallen mensen te overtuigen om seksueel getinte afbeeldingen of video’s te sturen. Vervolgens dreigde hij de beelden te delen met vrienden en familie van het slachtoffer als er geen geld werd overgemaakt. In veel gevallen met succes.

De man is veroordeeld voor oplichting, sextortion en identiteitsfraude, omdat hij foto’s van een bestaand persoon gebruikte voor zijn valse account. Hij is ook veroordeeld voor het witwassen van het geld dat aan hem is overgemaakt.

De rechter legde hem 42 maanden gevangenisstraf op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij in totaal ruim 50.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan twaalf verschillende slachtoffers.

Turkse slachtoffers

De slachtoffers waren mannen, allemaal van Turkse afkomst. De verdachte ging op zoek naar slachtoffers met een Turkse achtergrond, omdat zij ‘in verband met culturele aspecten wellicht sneller geneigd zijn om geld te betalen, in de hoop dat het beeldmateriaal niet zou worden geopenbaard’, aldus de rechtbank. In totaal hebben 22 mannen aangifte gedaan, maar er zijn aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn.

De impact van op de levens van de slachtoffers is enorm geweest, stelt de rechtbank. ‘Sommigen van hen leven nog steeds in de angst dat het beeldmateriaal ooit ergens op zal duiken.’ Anderen geven aan dat zij emotionele en financiële problemen ervoeren, slecht sliepen en zich beschaamd en depressief voelden. Één slachtoffer overwoog zelfmoord.

Daarnaast is de man veroordeeld voor het maken en bezitten van kinderporno. Hij heeft een minderjarige jongen, eveneens van Turkse afkomst, bewogen om een erotische video en een seksueel getinte foto naar hem te sturen. Hij was van plan om ook deze jongen hiermee af te persen, stelt de rechtbank.