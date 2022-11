Ruim 85 procent van coronaterrassen in Centrum aangepast na afloop vergunning

Een terras in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP / ANP

De ondernemers die hun coronaterras nog niet hebben aangepast, zijn daarop aangesproken, schrijft de gemeente. Er zijn vooralsnog geen boetes uitgeschreven, maar meer controles zullen volgen.

De Amsterdamse horeca mocht na de eerste coronagolf in mei 2020 grotere terrassen inrichten. Ondernemers konden daardoor meer gasten ontvangen en nog enige omzet van betekenis maken. Daarnaast bood het Amsterdammers de gelegenheid om buiten en op veilige afstand van elkaar een cafébezoek te plegen.

Burgemeester Femke Halsema heeft in juli de gemeenteraad laten weten dat de horeca niet nóg een periode de terrassen mocht uitbreiden, nadat dat — op de Nieuwmarkt en de Wallen na — tot viermaal opnieuw was toegestaan.

Geen terrasuitbreiding

Voor stadsdeel Centrum betekent dat dat het terrassenbeleid van 2011 nu weer van kracht is. Dat houdt in dat, gezien de druk op de openbare ruimte, uitbreiding van terrassen nauwelijks mogelijk is.

Ook gelden tussen 1 november en 1 maart de regels voor de winterterrassen: de openingstijden zijn beperkt, parasols en schotten op het terras moeten worden verwijderd en terrasmeubilair moet na sluitingstijd worden binnengezet.

Op de online horecakaart is te zien welke regels en terrasgrenzen bij horecagelegenheden gelden.