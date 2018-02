Ruim 800 essen in Amsterdamse Bos worden gekapt

De essenbomen staan langs paden, slootjes en speelweiden en zijn ernstig aangetast door de schimmel die de boomziekte essentaksterfte veroorzaakt.



Door die ziekte worden de takken heel zwak, en kunnen ze zomaar afbreken. Om de veiligheid van de bezoekers van het bos te verzekeren worden de bomen daarom gekapt. De stammen zullen zo veel mogelijk worden hergebruikt in het bos, bijvoorbeeld voor beschoeiing bij de oevers.



Zeer bevattelijk

De essentaksterfte werd in 2012 voor het eerst in het Amsterdamse Bos gesignaleerd. Er is geen oplossing of middeltje voor. Ongeveer vijftien procent van alle bomen in het bos zijn essen, waarvan het grootste gedeelte de gewone es, die zeer bevattelijk is voor de ziekte.



Een groot deel van de bomen is inmiddels aangetast door de essentaksterfte en zal waarschijnlijk verdwijnen.



De gemeente probeert nu resistente essen te kweken, om het Amsterdamse Bos zo veel mogelijk in originele staat te behouden.