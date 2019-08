Ruim 80 procent van de in Amsterdam draaiende dj’s is man

Beeld Jamie Groenestein

Dat blijkt uit een analyse door Het Parool van line-ups van 32 dancefestivals, waaronder ZeeZout, Vunzige Deuntjes en Awakenings, en de jaarprogrammering van zes nachtclubs, waaronder De School, Claire en Jack. De conclusie: gemiddeld 17,1 procent van de in totaal 5101 dj’s die in en om Amsterdam draaien is vrouw.

Festivals doen het met 15,7 procent gemiddeld slechter dan clubs, waar het aantal vrouwelijke dj’s gemiddeld op 18 procent ligt.

Op drie Amsterdamse festivals staan enkel mannen op de programmering: Music On (25 mannen), We Are Lost (13), Loveland van Oranje (20). Het laatstgenoemde festival had op ­Koningsdag behalve een ‘kings’- ook ‘queens’-stage, maar zonder vrouwen.

De Amsterdamse organisatie Loveland Events heeft niet gereageerd op vragen van deze krant, net als de organisatie van het internationale Music On. Festival We Are Lost, van platenlabel Lost & Found, laat weten geen rekening te houden met gender. “Het gaat ons om de muziek. Daarbij zijn binnen ons genre, de progressieve house, weinig vrouwelijke dj’s te vinden.”

De festivaleditie van het bekende feestconcept Happy Feelings en Diynamic hadden één vrouwelijke dj op de programmering. Milkshake programmeerde de meeste vrouwen van alle festivals: daar was bijna een op de vier dj’s vrouw.

De Marktkantine bungelt bij de clubs ­onderaan: daar is nog niet eens één op de tien (7,8 procent) van de dj’s vrouw – op vragen van deze krant over de programmering heeft de nachtclub niet gereageerd. De School voert de lijst aan; bijna een derde (32,7 procent) van de dj’s die draaien in de oude lts, is vrouw.

Voor de analyse is gekozen voor dancefestivals en clubs waar elektronische muziek (house, disco en/of techno) de boventoon voert. Ook is een aantal festivals meegenomen vanwege hun omvang en rol in Amsterdam. In de inventarisatie zijn alleen elektronische acts meegenomen. Dj-duo’s en collectieven die ­altijd samen draaien, zijn afzonderlijk van ­elkaar geteld om te voorkomen dat er discrepantie in de cijfers ontstaat wanneer een duo uit een man en een vrouw bestaat.