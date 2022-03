Ruim 600 hennepkwekerijen opgerold in 2021, meeste in gemeente Amsterdam

Bij de opgerolde hennepkwekerijen is in totaal 31,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal aan stroom afgetapt. Beeld ANP

Ongeveer de helft van de hennepkwekerijen werd gevonden in de provincie Noord-Holland, waarvan een aanzienlijk deel in Amsterdam. Bij de opgerolde hennepkwekerijen is in totaal 31,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal aan stroom afgetapt. Dit is bijna net zoveel elektriciteit als jaarlijks door 10.000 huishoudens wordt verbruikt.

Veel hennepkwekerijen maken gebruik van een illegale aansluiting op het elektriciteitsnet. Als die schade niet kan worden verhaald op degene die de elektriciteit illegaal heeft bemachtigd, worden de kosten doorbelast in de nettarieven en draaien uiteindelijk alle elektriciteitsgebruikers ervoor op.

Gevaarlijk

Behalve dat de illegale stroomtap verboden is, zijn veel van deze aansluitingen op het net ook amateuristisch aangelegd, aldus Liander. “Hennepkwekerijen leiden tot zeer brandgevaarlijke en soms levensbedreigende situaties. Installaties die vaak wel tot 18 uur per dag aan staan, hebben een grote kans op oververhitting met smeltende kabels, kortsluiting en elektrocutie tot gevolg.”

Volgens Liander is een hennepkwekerij te herkennen aan een permanent vreemde geur rond een pand, condensvorming op de ramen en continu verduisterde ramen en deuren. Maar voor omwonenden leveren de kwekerijen dus ook brandgevaar op, aldus de netbeheerder.

Het aantal ontdekte hennepkwekerijen in het deel van Nederland waar Liander actief is (Gelderland, Flevoland, Friesland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland) ligt hoger dan in 2020. Er konden in 2021 bijna vijftig hennepkwekerijen meer opgerold worden dan in het voorgaande jaar, onder meer door ‘intensievere samenwerking met politie en gemeenten’, aldus Liander.

Het aantal hennepkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt is vermoedelijk maar een fractie van het totale aantal. Geschat wordt dat er in het verzorgingsgebied van de netbeheerder ongeveer 8000 hennepkwekerijen zijn gevestigd.

