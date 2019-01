Ruim 6 jaar cel geëist in zaak overval waardetransport

Tijdens de gewapende overval op een waardetransport op 15 december 2016 werden horloges van merken als Cartier en Montblanc ter waarde van ruim 300.000 euro buitgemaakt. De bestelbus werd brandend teruggevonden op de Riekerweg in Nieuw-West.



Dat deze doorsnee witte bestelbus, die bovendien een afwijkende route reed, werd gekozen leek tijdens politieonderzoek geen toeval. De chauffeur (28), die net als bijrijder was 'gegijzeld', zou volgens de politie dubbelspel spelen en betrokken zijn bij de overval.



In brand

Justitie rekent het de zeven verdachten zwaar aan dat ze de bijrijder hebben bedreigd met (iets dat leek op) een vuurwapen en hem tijdelijk hebben beroofd van zijn vrijheid. Daarnaast zouden ze zijn leven in gevaar hebben gebracht toen ze het bestelbusje in brand staken met de bijrijder er nog in.



De bijrijder is inmiddels geëmigreerd en zou volgens de officier van justitie 'meer dan ooit wantrouwend zijn ten opzichte van vreemden'.



In totaal werden 9 personen aangehouden. De zaak tegen één van hen werd geseponeerd en één van de verdachten staat pas maandag voor de rechter.



De uitspraak volgt op 7 maart.