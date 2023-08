Ruim 4 miljoen voor ‘bouwput’ in Amsterdam-Zuid: ‘Het heeft alles in zich om een pareltje te worden’

Voor een ‘bouwput’ en voormalig kraakpand in de Willemsparkbuurt in Amsterdam-Zuid wordt op Funda ruim vier miljoen euro gevraagd. Een zoveelste uitwas van de op hol geslagen Amsterdamse huizenmarkt of een marktconforme prijs? ‘Het heeft alles in zich om een pareltje te worden.’

Op sociale media kan het aangeboden pand aan de Waldeck Pyrmontlaan in Amsterdam-Zuid, dat al twee keer werd gekraakt (zie kader), vooral rekenen op sarcastische reacties. ‘Ruim vier miljoen piek, maar dan heb je ook wel een bouwput,’ twitterde presentator en programmamaker Tim Hofman dinsdagavond, met een link naar de Fundapagina waarop het pand wordt aangeboden. ‘Een kansput’, reageert de een. ‘10k per vierkante meter voor een bouwval vind ik best veel,’ en een schertsende ‘gek als je het niet doet’, reageren anderen.

Het pand waar de miljoenenprijs voor mag worden betaald, is ‘gelegen in de exclusieve en prestigieuze Willemsparkbuurt’, zoals in de advertentie is te lezen, en beschikt over 396 vierkante meter aan woonruimte op een perceel van zo’n 360 vierkante meter. De foto’s laten zien dat er flink wat werk aan de winkel is, wil je er in kunnen wonen. Van het pand uit 1913, staat namelijk nagenoeg enkel nog de fundering overeind.

Maar het huis zou om die reden juist ‘flexibele potentie bieden’ en ook is er ‘volop ruimte voor innovatie en creativiteit’. Dat zegt ook Ben Durlacher, senior vastgoedadviseur bij Eefje Voogd Makelaardij, de aanbieder van het pand. De vraagprijs kan hij dan ook gemakkelijk verklaren: “Het gaat hier om een bedrag waar mensen van opkijken. Dat begrijp ik. Eenzelfde verhaal geldt voor een appartement dat jaren geleden nog twee ton kostte en nu te koop wordt aangeboden voor vijf ton. Het is een kwestie van marktwerking; er is nu eenmaal vraag naar.”

‘Niet uitzonderlijk’

Volgens Durlacher zijn er dan ook partijen die ‘deze bouwput’ juist als een kans zien. “Bij dit soort oude huizen zie je vaker dat ze enkel de buitenkant laten staan, omdat de binnenkant zo vervallen is. Je moet er mee aan de slag, maar het heeft alles in zich om een pareltje te worden.”

Ook Rochella Barmentloo, makelaar bij Mevrouw de Aankoopmakelaar, vindt de vraagprijs niet schrikbarend, al is die volgens haar wel wat aan de hoge kant. “Je hebt weinig huizen die zo groot zijn, in potentie kun je er elf slaapkamers in kwijt. Bovendien kan je het zien als ontwikkelingsproject en er eventueel meerdere appartementen van maken.”

De makelaar, die zich veelal bezighoudt met woningen in Amsterdam, wijt de vraagprijs voor een groot deel aan de locatie. “In deze buurt en met dit aantal vierkante meter is de prijs niet heel uitzonderlijk. Er zijn veel kleinere woningen die duurder worden verkocht.”

Schaars

Volgens Jerry Wijnen van Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) komt het vaker voor dat dit soort projecten in zulke staat worden aangeboden, ook voor deze prijzen. Op huizensite Funda staan 467 koopwoningen van een miljoen euro of meer te koop in Amsterdam en 24 voor vier miljoen euro of meer. Hij schrikt dan ook niet van de vraagprijs. “Vragen staat vrij. Het gaat erom wat er voor wordt betaald. Het is een prachtig huis in een mooie buurt, Amsterdam is een gewilde stad en zulke grote familiehuizen die in een geheel worden aangeboden, zijn best wel schaars. Voordeel is dat je het naar hartenlust kunt verbouwen. Het ligt er wel aan wat je er mee kan doen: kan je nog een etage toevoegen, onderkelderen of er meerdere woningen van maken?”

10.000 euro per vierkante meter is geen ongewone prijs, zegt Wijnen. “Twintig jaar geleden zag je dat niet, maar inmiddels halen veel huizen dat. Er worden in die buurt ook genoeg transacties gedaan van 20.000 en ook wel 30.000 euro per vierkante meter. Het aantal miljoenenhuizen neemt toe. Dat prijsopdrijvende effect komt door geldontwaarding, krapte op de woningmarkt en het feit dat veel mensen in een mooie stad willen wonen.”

ruime vier miljoen piek, maar dan heb je ook wel een bouwput. pic.twitter.com/L5YY2go0qQ — Tim Hofman (@debroervanroos) 29 augustus 2023

Gekraakt Het pand aan de Waldeck Pyrmontlaan staat inmiddels enkele jaren leeg. In januari vorig jaar werd de woning door tientallen krakers overgenomen. In een roep om betaalbare huisvesting, bezette een groep genaamd Autonome Studentenstrijd (ASS) de woning. ‘Niet wijken voor de rijken,’ was te lezen op een aan de gevel gehangen spandoek. Na een dag haalde de Mobiele Eenheid (ME) de groep uit het pand. Enkele maanden later, in mei, werd het pand opnieuw gekraakt. Ook toen zijn de krakers kort erna door de ME uit de woning gezet.

De ontwikkeling van de huizenmarkt in Amsterdam uitgelegd Van de Amsterdamse huizenprijzen door de jaren heen tot de gemiddelde verkoopprijs van huizen per stadsdeel op de kaart: bekijk hier de belangrijkste grafieken over de woningmarkt in Amsterdam.

