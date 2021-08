Ruim 4 miljoen aan edelmetalen spoorloos na overval waardetransport in Noord

Het politieonderzoek in Broek in Waterland, na de gewapende overval op een waardetransport. Beeld ANP

De overval eindigde in een schietpartij in Broek in Waterland, waarbij een van de overvallers om het leven kwam.

De politie zei vlak na de overval ervan uit te gaan dat alle buit was teruggevonden, maar uit onderzoek van Schöne Edelmetaal, waar de overval plaatsvond, en Brink’s, verantwoordelijk voor het waardetransport, mist er voor een bedrag van iets meer dan 4,2 miljoen euro aan materialen.

Toen het transport van Brink’s op 19 mei arriveerde in Amsterdam, vervoerde het onder andere edelmetalen afkomstig uit Duitsland en België. De Duitse lading is volledig teruggevonden, van de Belgische lading is 2,8 miljoen euro niet teruggevonden. Het gaat volgens NU.nl om 80 kilo platina en voor bijna 60.000 euro aan goud. Het materiaal dat door Schöne Edelmetaal zou worden overgedragen aan Brink’s, vertegenwoordigde een waarde van ruim 2 miljoen euro en hiervan is 1,4 miljoen euro nog niet teruggevonden.

De totale waarde van het transport bedroeg zeker 67,3 miljoen euro.