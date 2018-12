Ruim 3700 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd in Zuid

Zuid wil daarmee de overlast door geparkeerde fietsen terugdringen en de doorgang van winkelstraten verbeteren. Met name in de Pijp zijn er veel plekken gecreëerd om de overlast te verminderen voor omwonenden en winkelend publiek.



Een aantal toegangsstraten rond de Albert Cuypmarkt is fietsparkeervrij gemaakt. In omliggende straten zijn er juist extra plekken bijgekomen. Ook zijn twee openbare fietsenstallingen geopend rond de stations van de Noord/Zuidlijn.



Voor het verwezenlijken van extra plekken zijn onder andere 30 autoparkeerplekken opgeheven. In 2019 volgen er nog eens 30.



Belemmering van doorgangen

'We gaan voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers,' zegt bestuurslid Rocco Piers in een persbericht. 'Met name in De Pijp zorgt het stallen van de fiets nog wel eens voor overlast en belemmeren geparkeerde fietsen de doorgang. Daarom is het belangrijk dat we zorgen dat er voldoende plekken bijkomen om de fiets te parkeren.'



In de afgelopen twee jaar waren er ook al 4700 plaatsen gerealiseerd.