Ruim 3 jaar cel voor Joey AK voor ontvoeren en martelen vrouw

Joey AK Beeld Beeld uit videoclip

De ontvoering was op 31 december 2019. De vrouw kon op 1 januari door een arrestatieteam worden bevrijd, nadat ze door Joël H. met kokend water was overgoten en met een pistool op haar hoofd en knieën was geslagen.

Geloofwaardig

Drie medeverdachten, eveneens twintigers, krijgen bescheidener straffen variërend van 16 maanden tot 2,5 jaar cel. Hun vriendin, van wie het Almeerse huis was waar de vrouw naartoe werd gebracht vanuit haar woning in Amsterdam-Noord, wordt vrijgesproken, omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat zij op de hoogte was.

De rechtbank heeft ‘extra kritisch gekeken’ naar de aangifte van de vrouw, omdat ze later haar verklaring leek te willen intrekken nadat haar 10.000 euro was betaald. Niettemin achten de rechters haar relaas betrouwbaar.

Het paste ook bij de verwondingen die ze had opgelopen. Op haar hoofd zat een bloedige wond, op haar bovenrug een brandwond.

Tot 5 jaar geëist

De vrouw werd ervan beschuldigd dat ze geld had gestolen uit een tas vol pakken geld van Joël H., die halsoverkop uit Suriname kwam, waar hij moest optreden.

Terwijl de vrouw beneden werd mishandeld, zaten haar dochters boven.

Het Openbaar ministerie had straffen tot 5 jaar geëist.

De rechtbank legt lagere straffen op dan geëist omdat niet zeker is dat het water nog kookte toen het over het slachtoffer werd gegoten en of de klappen op haar hoofd en knie zijn te bestempelen als ‘zware mishandeling’.

Behalve voor het leiden van de ontvoering en het plegen van het geweld, wordt Joël H. ook veroordeeld voor witwassen van ongeveer 200.000 euro en wapenbezit.

Ook veroordeelden moeten het slachtoffer een schadevergoeding betalen van zo’n 7.500 euro.