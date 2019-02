Ruim 25.000 handtekeningen voor KLM-baas Elbers

"Het is onbegrijpelijk dat dit sowieso een punt van discussie is," zegt Steven Verhagen, KLM-piloot en oud-voorzitter van vliegersbond VNV. "Pieter Elbers is uiterst succesvol voor KLM en dus ook voor de groep. Er is geen enkele reden om daaraan en aan de bestuursstructuur van KLM als Nederlands bedrijf te tornen."



Kleinzoon oprichter

"Waar KLM een grote bijdrage levert aan Air France-KLM en we prima samenwerken met elkaar, stoort het me dat in de Franse media een eenzijdig beeld van ons wordt geschetst om de opinie te beïnvloeden," aldus stewardess Marije Kroese.



"KLM is nooit zo winstgevend geweest, heeft nooit een groter netwerk gehad, is nooit groter geweest en heeft nooit meer passagiers vervoerd dan nu."



Ook de kleinzoon van KLM-oprichter Albert Plesman heeft zich bij het verzet aangesloten. "Als een president-directeur die zo goed presteert als Pieter Elbers niet wordt herbenoemd, dan is dat een groot onrecht," aldus Jan Plesman.