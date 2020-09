Ruim 2000 handtekeningen voor behoud Vondelparktheater

Het Openluchttheater in het Vondelpark, voor de coronacrisis. Beeld Openluchttheater.

‘Het Vondelpark Openluchttheater bestaat dankzij jullie donaties, maar kan ook niet zonder geld van de gemeente Amsterdam,’ staat in de petitie. Volgens de initiatiefnemers dreigt zonder subsidie sluiting van het 43 jaar oude theater.

‘Dit is de enige plek in Amsterdam waar alle Amsterdammers gratis kunnen kennismaken met alle vormen van theater en muziek,’ schrijft een van de ondertekenaars. ‘Het is een prachtige plek en is toegankelijk voor iedereen,’ stelt een ander.

Het theater in het Vondelpark is niet het enige openluchttheater dat geen subsidie meer krijgt. Onlangs werd bekend dat het openluchttheater in het Amsterdamse Bos niet meer in aanmerking komt voor meerjarige subsidie. Een petitie voor het behoud van het Bostheater is inmiddels bijna 12.000 keer ondertekend.

Ons’ Lieve Heer op Solder

De theaters zijn twee van de 43 culturele instellingen die wel een positief advies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft voor de meerjarige subsidie 2021-2024, maar het niet krijgt omdat er niet genoeg geld is. De handtekeningen worden op 15 september aan wethouder Touria Meliani (Cultuur) overhandigd. Op 16 september overlegt de gemeenteraad over de kunst- en cultuursubsidies.

Eerder besloot het college het met sluiting bedreigde museum Ons’ Lieve Heer op Solder alsnog subsidie te geven. Ook elf andere culturele instellingen in de categorie theater kregen alsnog subsidie. Dat zijn De Kleine Komedie, Adelheid+Zina, Afro_Vibes, Amsterdams Kleinkunst Festival, Bog, Feikes Huis, Raymi Sambo Maakt, Rast, Rudolphi Producties, Storytelling Centre en Tent.