Ruim 2000 bomen moeten wijken voor nieuwe wijk Elzenhagen-Zuid

Met spandoeken protesteren de bewoners van omliggende buurten tegen de kaalslag in het groene gebied in Noord rond onder meer de voetbalvelden van het vroegere DWV. Rond de duizend bomen zijn er al gekapt. Stadsdeel Noord heeft voor nog eens ruim 850 bomen een kapvergunning aangevraagd.

Eind dit jaar of begin volgend jaar wil het stadsdeel onder meer 200 bomen kappen bij de Buiksloterdijk, waar vroeger de atletiekbaan lag. Ruim 500 bomen verdwijnen bij de onlangs opgedoekte ecologische dagbesteding van Proeftuin de Luwte. Aan deze kant van de wijk, vlak bij metrostation Noord, komen de meeste van de 1800 woningen in Elzenhagen-Zuid.

Versteend

Die bouwplannen waren vanaf het begin tegen het zere been van bewoners van de omliggende buurten. Via hun samenwerkingsverband Elzo keerden zij zich tegen de dichte bebouwing en de hoogbouw. De bomenkap heeft hun vrees aangewakkerd. Wordt Elzenhagen-Zuid een ‘versteend’ gebied?

Want in de nieuwe wijk worden maar zo’n 1250 bomen en struiken herplant. Amsterdam heeft als beleid bij kapvergunningen dat er evenveel bomen worden teruggeplant, maar in dit geval gaat dat volgens het stadsdeel niet. “Omdat in de wijk minder ruimte terugkomt voor groen.”

Een deel van de herplant gebeurt dan ook nog eens door heesters, struiken, en geen bomen dus, zeggen de bewoners van de omliggende wijken. In het Amsterdamse beleid dat een ‘herplantplicht’ voorschrijft voor elke gekapte boom, heeft Noord een passage teruggevonden waarin staat dat het ook een struik mag zijn. Om hoeveel struiken het gaat, weet het stadsdeel nog niet. Wel gaat het stadsdeel nog proberen een deel van de bomen weg te halen om ze later terug te planten.

Ophoging

Veel bomen moeten volgens het stadsdeel ook gekapt worden vanwege de ophoging van een deel van de wijk. Daar komt de bodem op gelijk niveau met de rest van de Buikslotermeer, een diepe polder. Maar het grondwaterpeil gaat daarmee ook veertig centimeter omhoog. De bestaande bomen zouden daardoor met hun wortels onder water komen te staan, waardoor hun wortels kunnen wegrotten.

Dat is de reden waarom ook bij de Buiksloterdijk bomen worden gekapt. Daar moet een ‘dijkpark’ komen, zodat het groen doorloopt van de Noorderbegraafplaats tot het Noorderpark. Maar vanwege de risico’s die ontstaan door de grondwaterproblemen wil het stadsdeel deze bomen toch weghalen.

In de omliggende buurten is veel irritatie over de nieuwbouw, vooral sinds een fietspad langs de Nieuwe Purmerweg moest plaatsmaken voor de nieuwe atletiekbaan. De manier waarop de kap van 850 bomen werd aangekondigd, heeft de ergernis versterkt. In één adem door werd de herplant van 1250 bomen en heesters aangekondigd, terwijl dat het totaal is voor de hele wijk.

Dat in totaal ruim tweeduizend bomen verdwijnen, staat er niet bij. De 1250 bomen komen ook niet terug op de plek waar ze worden weggehaald, maar ergens anders in Elzenhagen-Zuid. Op dat punt heeft het stadsdeel zijn website al aangepast na kritiek van de omwonenden. “Daarin hebben ze gelijk.”