Ruim 20.000 mensen verwacht bij klimaatmars: ‘De crisis is nú’

Scholieren en studenten voeren actie tijdens de wereldwijde klimaatstaking van Fridays For Future. Beeld ANP

Terwijl activisten de straat op gaan is in Glasgow nog altijd de VN-klimaattop gaande. Hier onderhandelen wereldleiders over toekomstige doelen en afspraken wat betreft het klimaat. “Maar de klimaatcrisis is nú,” zegt Ikram Cakir, woordvoerder van Klimaatcrisis Coalitie. “De mooie beloftes van Nederland zijn bij lange na niet genoeg om de klimaatdoelen te halen. Wij maken ons grote zorgen over de traagheid van de politiek.” De organisatoren eisen dat de overheid de ‘grote vervuilers verplicht om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen’.

De grootste klimaatmars tot nu toe in Nederland was in maart 2019 met 40.000 deelnemers in Amsterdam. De organisatie denkt dat aantal te kunnen overtreffen, aangezien het op die dag ‘ontzettend regende en ijskoud was'.

Westerpark

De mars start om 13.00 uur. Vanaf de Dam lopen de demonstranten naar het Westerpark, waar verschillende klimaat- en jongerenactivisten een toespraak geven. Ook worden politici, waaronder Raoul Boucke (D66), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PvdD), gevaagd naar hun klimaatplannen. Voorafgaand aan de mars is om 12.00 uur een ‘Kinderklimaatmars’ vanaf de Dominicuskerk in de Spuistraat.

De actievoerders zullen een groot spandoek van Greenpeace dragen, met meer dan 12.000 namen van mensen die de ‘klimaat wachtlijst’ hebben ondertekend. Met die lijst wordt de politiek opgeroepen de klimaatcrisis aan te pakken. Op een praalwagen van Milieudefensie roosteren persiflages van Premier Mark Rutte en Ben van Beurden (CEO van Shell) samen de aarde.

Activisten met vismaskers voeren actie in Glasgow. Beeld Getty Images

Anderhalve meter

De gemeente houdt rekening met een grote menigte en neemt maatregelen. Demonstranten worden begeleid door de politie en er zijn strenge afspraken gemaakt over de route en afval. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen geldt vanaf zaterdag weer een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden. De gemeente roept deelnemers op zich hieraan te houden en om thuis te blijven bij klachten.

De mars wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van onder meer Oxfam Novib, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL en Milieudefensie.