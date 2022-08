Ruim 15 jaar voor drugshandelaar Seref C. na doodsteken stel in Nieuw-West

Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken de plaats delict na de steekpartij in de Israël Queridostraat, die het leven kostte van drugshandelaar Sait Oyunlu en diens vrouw Fatma Dikayak. Beeld ANP

Het hof acht bewezen dat de Amsterdamse Turk heroïnehandelaar Sait Oyunlu doodstak in zijn woning aan de Israël Queridostraat, waarna hij Dikayak tot op straat achtervolgde, en haar met zeventien messteken doodstak, terwijl veel buurtbewoners toekeken.

Geen moord maar doodslag

Omdat niet is vast te stellen wat het motief voor de fatale steekpartij was, en of sprake was van een vooropgezet plan, is moord volgens het hof niet bewezen. Dubbele doodslag wel.

Seref C. was die nacht waarschijnlijk naar de woning van Oyunlu en Dikayak gekomen voor een heroïnedeal, zoals vaker. Hij kende de beide slachtoffers uit het drugsmilieu, waarin Oyunlu een grote speler was.

In de woning, ‘een plek waar de slachtoffers zich veilig hadden moeten kunnen wanen’, stak C. Oyunlu met negen messteken dood. Dikayak vluchtte op haar sloffen naar buiten, waar C. haar inhaalde en voor de ogen van meerdere buurtbewoners met zeventien messteken doodde.

Op het knipmes dat op de vluchtroute van de dader is gevonden, zat zowel dna van Seref C. (op het lemmet) als dna van Oyunlu (in het heft waarin het lemmet was ingeklapt). Dat het dna van Oyunlu in de binnenkant van het mes moet zijn beland doordat C. en hij het allebei hadden vastgehad om de drugs te testen, zoals C. heeft geopperd, gelooft het hof niet. Bovendien zat dna van zowel Oyunlu als Dikayak onder het bandje van het horloge dat C. droeg – vijf maanden nadat het stel was doodgestoken.

‘Schokkend’

Het hof stelt vast dat de slachtoffers gezien de vele steken ‘verschrikkelijke laatste momenten hebben moeten doormaken’, en dat de steekpartij voor de buren ‘een schokkende gewaarwording was die evident gevoelens van onveiligheid heeft gegeven’.

In principe zou het hof de toenmalige maximumstraf voor dubbele doodslag passend hebben gevonden, maar om twee redenen matigt het de straf. Ten eerste is Seref C. in andere zaken na de steekpartij veroordeeld. Aangezien een verdachte niet zwaarder mag worden gestraft als die in gescheiden processen terechtstaat, moeten de in die andere zaken opgelegde straffen van de twintig jaar worden afgetrokken. Bovendien krijgt hij één jaar aftrek omdat de strafzaak over het doodsteken van Oyunlu en Dikayak veel te lang heeft geduurd.

Dat in het grootschalige rechercheonderzoek ‘veel is misgegaan’, noemt het hof ‘zorgelijk’, maar het verbindt daar geen andere consequenties aan.

De rechtbank had Seref C. 14,5 jaar cel opgelegd voor het doodsteken van het stel, na een eis van 25 jaar.

Overigens is Seref C. in 2016 vrijgesproken van de moord op een garagehouder in Valkenswaard.