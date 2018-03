Ruim 1000 mensen lopen mee in anti-racismemars

Voorafgaand was er gedoe over dit thema en de bijbehorende leus die aanvankelijk 'geen racisten in de raad' was. Politieke partijen als de Amsterdamse PvdA en SP hebben afgezien van deelname, onder meer omdat het protest te veel gericht zou zijn op partijen als Forum voor Democratie. GroenLinks Amsterdam liet eerder al weten wél mee te doen.



Organisator van de mars is Comité 21 Maart. "Als racistische partijen in de raden zullen komen, zal dit leiden tot verdere polarisatie," aldus de woordvoerder van het comité.



Tegendemonstranten

Om confrontaties te voorkomen heeft Amsterdam voorwaarden gesteld, zoals een verbod op slag- en steekwapens en dingen die als wapen kunnen dienen. Bij de demonstratie worden zondagmiddag ook tegengeluiden verwacht. Een politiewoordvoerder liet rond 13.00 uur weten dat het rustig is op de Dam en dat daar vooralsnog geen tegendemonstranten zijn gespot.



Rond 13.40 stonden ter hoogte van de Oude Turfmarkt, wel een tiental tegendemonstraten.