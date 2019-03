Ruim 10.000 parkeerplaatsen verdwijnen voor 2025

Ze heeft er krap een jaar op gestudeerd en concludeert nu dat het kan. Donderdag kondigt wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) aan dat zij het aantal parkeervergunningen beperkt om de stilstaande auto uit het straatbeeld te krijgen. Uit berekeningen blijkt dat het, in het ideale scenario, mogelijk moet zijn om tot 2025 zeker 11.200 plekken weg te strepen.



In totaal zijn er in Amsterdam 432.000 parkeerplaatsen, waarvan 265.000 op straat en 167.000 in garages. De ambitie van Dijksma lijkt misschien klein, toch zal de stad erdoor veranderen. Schrappen wil zij vooral binnen de Ring, waar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer het hardst moeten concurreren met geparkeerde auto's.



Op 1 juli maximeert Dijksma het aantal parkeervergunningen op de 133.000 stuks die er nu zijn. Deze maatregel geldt in de hele stad. Vervolgens zal Dijksma in de drukste van de zestig parkeergebieden stapsgewijs het maximumaantal vergunningen verlagen. Elk half jaar verdwijnt 1,1 procent van de vergunningen in de drukste wijken, zo'n 750 stuks per keer.



Voordelen snel merken

Dijksma benadrukt dat automobilisten die er nu een hebben, de vergunning mogen houden. De vermindering komt tot stand doordat vergunningen die door verhuizing, overlijden of het wegdoen van de auto worden ingeleverd, niet meer terugkeren in de roulatie.