Ruim 1,6 miljoen in Nacht van de Vluchteling

Het bedrag loopt naar verwachting nog op, omdat mensen via internet nog kunnen doneren. Om middernacht begon in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen een recordaantal van 5200 wandelaars aan de 40 kilometer lange sponsorloop.



Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaf in Amsterdam het startschot. "Het is geweldig dat jullie lopen en een stem geven voor eenieder die dit moet doen om oorlog en conflict te ontvluchten," zei de minister. "Jullie zijn de besten van Nederland."



Met het geld kan Stichting Vluchteling 23.956 gezinnen noodhulp geven. Het evenement wordt dit jaar voor de negende keer gehouden. Nieuw is dit jaar dat de Nacht van de Vluchteling live op televisie te zien is, op NPO 2.



Naar verwachting komen de meeste lopers zondag rond 09.00 aan bij de eindstrepen in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Arnhem.



