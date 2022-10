Ruigoord neemt afscheid van Theo Kley (1936-2022): ‘magiër’, ‘tomeloze inspirator’ en ‘milieuactivist avant la lettre’

Beeldend kunstenaar, ontdekkingsreiziger en (mede)-oprichter van het Amsterdams Ballon Gezelschap, de Insekten Sekte en het Exoties Kietsj Konservaatoriejum: Theo Kley (1936-2022) was vooral heel veel. Ruigoord nam maandag afscheid van de man die in de jaren zestig aan de wieg stond van de hi-ha-happenings.

De kerk van het kunstenaarsdorp in het Westelijk Havengebied is deze maandag omgetoverd tot een altaar, even bont en kleurrijk als het gezelschap dat Kley uitgeleide doet op zijn laatste reis. Tussen de bloemen, kaarsen, varens, schilderijen en sculpturen ligt, op een bed van wilgentenen uit eigen tuin, het stoffelijk overschot van de vorige week overleden kunstenaar. Een val van de trap in zijn woning aan de Eerste Helmersstraat werd hem fataal.

Heel alternatief Amsterdam, al dan niet met een groene veer in het haar, is aanwezig. Er klinken mantra’s, een saxofonist speelt Aan de Amsterdamse grachten, kinderen spelen op de vloer. Een lange stoet van sprekers bewijst Kley de laatste eer. Uit hun verhalen rijst het beeld op van een eigenzinnige levenskunstenaar, een man die lak had aan conventies en zijn eigen wereld schiep, hier of in India, zijn tweede thuis. “Theo had een hoed met een gaatje in de vorm van een hart, zodat zijn fontanelletje een beetje lucht kon krijgen.”

Turquoise snor

Tegen een wand worden foto’s van Kley vertoond, op latere leeftijd steevast voorzien van een turquoise snor. We zien hem met andere coryfeeën uit de jaren zestig: Robert Jasper Grootveld, Simon Vinkenoog, Aatje Veldhoen, Cor Jaring en tandarts/kunstenaar Max Reneman, bekend van het ‘openbaar kunstgebit’. Die kwamen in die roerige jaren allemaal naar zijn tuin – met appelbomen, een houten hut en een open haard – die hij op het dak van een pakhuis aan de Oudezijds Achterburgwal had aangelegd. “Het was het hoofdkwartier van de alternatieve beweging,” zegt schrijver/dichter Hans Plomp, Ruigoorder van het eerste uur. “Daar werden de plannen voor de happenings rond het Lieverdje op het Spui geboren.”

Theodorus Kley kwam ter wereld in een katholiek gezin in Rotterdam. Na het bombardement in 1940 ging het gezin te voet – vader droeg de kleine Theo op zijn nek – naar Breda. Op aanraden van zijn moeder meldde Kley zich aan bij de Sint Joost Academie, later studeerde hij aan de kunstacademie Jan van Eyck in Maastricht. In de jaren zestig vertrok hij naar Amsterdam, destijds het Magisch Centrum van de hippiewereld en de provobeweging.

Kley voelde zich als een vis in het water en stampte het ene na het andere project uit de grond: de Insekten Sekte met de Vlinderopera, het Deskundologisch Laboratorium en het Exoties Kietsj Konservaatoriejum, waarmee hij nog een aubade bracht aan John en Yoko tijdens de Bed-In in het Hilton Hotel. Ook was hij een drijvende kracht achter het Amsterdams Ballon Gezelschap, ‘de harde kern van de zachte luchtvaart’.

Tipi van touw

Begin jaren tachtig vestigde Kley zich tussen zijn geestverwanten in Ruigoord, waar hij in een mum van tijd bij de vijver in het dorp zijn eigen lusthof had aangelegd: Theo’s theetuin. Daar bouwde hij aan zijn eigen universum, en tussendoor trok hij, vaak vergezeld van zijn dochter Tara Esther (‘prinses Kristalhelder’), de wereld in. Vooral India stal zijn hart. Hij bouwde een tipi van touw op het strand van Goa en ging op ontdekkingstocht in het land, waar hij tientallen grotten met prehistorische tekeningen wist op te sporen.

Op de uitvaart halen de sprekers herinneringen op aan dat rijke leven, én aan al die festiviteiten waar Ruigoord groot mee is geworden: de vollemaansfeesten, het Landjuweel, de optredens van het Amsterdams Ballon Gezelschap. De één noemt Kley ‘een magiër’, de ander ‘een tomeloze inspirator’, weer een ander ‘een milieuactivist avant la lettre’. Hans Plomp: “Theo was een bijzonder inventieve geest die alle vormen van kunst bedreef.” Maar hij was bij tijd en wijle ook ‘een lastpak’. Plomp: “Als hij geen kwade dronk had, was Theo een aimabele, sympathieke, gulle man. Maar hij kon ook een hufter zijn. Gelukkig duurde dat nooit lang.”

Als het laatste lied gezongen is, krijgt Kley een staande ovatie in de tot de nok toe gevulde kerk. Iedereen omhelst elkaar, en dan is er soep. Buiten staat de (nieuwe) Luchtbus klaar die Kley naar zijn laatste rustplaats zal brengen. Plomp: “Toen hij onderaan de trap werd gevonden, had hij een uiterst tevreden uitdrukking op zijn gezicht. Theo geloofde heilig in reïncarnatie, en voor mijn geestesoog zie ik hem op een wolkje langs drijven, dus dat zit wel snor.”